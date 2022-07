Rechnungshof will Corona-Fonds den Hahn abdrehen Stand: 08.07.2022 05:47 Uhr Schon von Beginn an hat der Landesrechnungshof vor einer massiven Verschuldung im Zuge der Corona-Pandemie gewarnt. Jetzt sieht er sich bestätigt - die obersten Kassenprüfer haben den sogenannten MV-Schutzfonds durchleuchtet. Ihr Fazit: Oft unnötig und viel zu teuer.

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV Aktuell

Rund 2,85 Milliarden Euro hatte das Land im ersten Pandemiejahr 2020 aufgenommen, um die Corona-Folgen zu bekämpfen. Die Schuldenbremse wurde ausgehebelt - die Kreditbelastung im Haushalt stieg mit einem Satz von 9,4 Milliarden auf 12,2 Milliarden Euro. Völlig überzogen seien diesen Kredite, so der Rechnungshof in seinem Sonderbericht. Deutlich weniger hätte es auch getan.

Rechnungshof sieht oft keinen Corona-Bezug

Bis jetzt sei erst ein Viertel des Fonds (763 Millionen Euro) ausgegeben worden. Allein das zeige, dass es einen direkten Zusammenhang zur Pandemie kaum gebe könne. Viele Ausgaben hätten mit Corona nichts zu tun - beispielsweise ein Schulprogramm und Maßnahmen zur Digitalisierung. Hier habe das Land unter dem Vorwand "Corona" versucht, Versäumnisse aus der Vergangenheit auszubügeln. Das gehe aber nicht mit Schulden.

Zweifel an verfassungsmäßiger Mittelverwendung

Als Beispiel nannte Rechnungshofpräsidentin Martina Johannsen auch das "Sondervermögen Universitätsmedizin". Das Land habe dabei 360 Millionen Euro aus dem Corona-Schutzfonds verschoben. Die geplanten Investitionen in eine bessere medizinische Ausstattung der Kliniken hätten keinen Zusammenhang zur Pandemie. "Der Landesrechnungshof hat erhebliche Zweifel, ob die kreditfinanzierten Mittel des MV-Schutzfonds hier verfassungskonform eingesetzt werden", so Johannsen.

Kontrolleure fordern Verzicht auf neue Schulden

Kritisch sehen die Finanzkontrolleure, dass das Land über Jahre hinaus quasi ein Generalvollmacht zum Schuldenmachen habe - teilweise seien die Programme bis 2030 angelegt. Das Haushaltsrecht sehe dagegen jährliche Entscheidungen über Ausgaben und Einnahmen vor. Johannsen und ihre Experten fordern das Land auf, den Kreditrahmen nicht komplett auszuschöpfen und auf weiteres Schuldenmachen zu verzichten. Das entlaste nachfolgende Generationen und schaffe langfristig mehr finanziellen Spielraum.

Keine solide Finanzpolitik - Notlage vorbei

"Solch ein Schattenhaushalt ist für mich keine solide Finanzpolitik", beklagte sich Johannsen. Die Notlage während der Pandemie sei außerdem vorbei. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte erst in der vergangenen Woche bei der Verabschiedung des Haushalts von einer "soliden" Finanzpolitik gesprochen. Das Land verzichte auf neue Schulden. Schwesig ließ dabei unerwähnt, dass ihr Finanzminister Heiko Geue (SPD) weiter über die Schulden aus dem MV-Schutzfonds verfügen kann.

Klage vor Verfassungsgericht gegen Schutzfonds

Gegen den MV-Schutzfonds hat die AfD-Fraktion vor dem Landesverfassungsgericht in Greifswald geklagt. Der Sonderbericht des Rechnungshofs ist Wind in ihren Segeln. In Hessen und Rheinland-Pfalz haben Verfassungsrichter ähnliche Regelungen bereits für ganz oder teils verfassungswidrig erklärt. Die Landesregierung hatte Kritik am MV-Schutzfonds stets zurückgewiesen. Der Fonds sei in außergewöhnlichen Zeiten nötig und richtig gewesen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 08.07.2022 | 07:00 Uhr