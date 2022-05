Wahl in SH: Parteien aus MV gratulieren Günther Stand: 09.05.2022 06:00 Uhr Die Reaktionen auf die Wahl in Schleswig-Holstein und den Sieg von Daniel Günther fallen in Mecklenburg-Vorpommern unterschiedlich aus. CDU und Grüne zeigten sich zufrieden mit dem Ergebnis im Nachbarland. Ministerpräsidentin Schwesig von der SPD setzt weiter auf gute Zusammenarbeit.

Mecklenburg-Vorpommerns Parteien haben Daniel Günther zum Wahlsieg in Schleswig-Holstein gratuliert. CDU-Landeschef Franz-Robert Liskow sagte, für ihn habe das Ergebnis ganz maßgeblich mit dem engagierten Wahlkampf und den sehr hohen Beliebtheitswerten des Spitzenkandidaten zu tun. Die CDU um Ministerpräsident Günther habe eindrucksvoll bewiesen, dass sie aus eigener Kraft Mehrheiten über 40 Prozent holen könne.

Schwesig setzt auf gute Zusammenarbeit

Die SPD-Landesvorsitzende, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, sagte, sie setze auch in Zukunft auf eine gute Zusammenarbeit. "Wir haben bisher schon über Partei- und Ländergrenzen gut zusammengearbeitet und ich bin überzeugt, dass das auch weiterhin so sein wird", erklärte Schwesig am Sonntagabend. Günther sei als Regierungschef überzeugend im Amt bestätigt worden. Zum schlechten Ergebnis der eigenen Partei in Schleswig-Holstein äußerte sie sich nicht.

Grüne: "Grandioser Wahlkampf"

Die Landesvorsitzende der Grünen, Weike Bandlow, sprach von einem grandiosen Wahlkampf ihrer Partei und dem historisch besten Ergebnis bei einer Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Die Bürger wünschten sich weitere Impulse für eine nachhaltige Politik. Von der AfD hieß es, das Ergebnis spiegele nicht den Bundestrend wider, in dem sie seit Jahren zwischen 10 und 12 Prozent liege. Die Partei hatte bei der Wahl den Wiedereinzug in den Landtag von Schleswig-Holstein verpasst.

