Rast der Kraniche hat in MV begonnen

Die ersten Kraniche sind da. Aktuell rasten bereits etwa 1.000 Kraniche im Rederangsee im Müritz-Nationalpark. Die Vögel fliegen in der Dämmerung in beeindruckenden Formationen ein. Sie bereiten sich auf den Weiterflug in den Süden vor.

Naturschauspiel lockt Touristen an

Ein faszinierendes Naturschauspiel ist der allabendliche Einflug der Kraniche von der Futtersuche zu den Schlafplätzen. Dann sind manchmal Hunderte Tiere im Flug zu sehen, ihre durchdringenden Rufe weithin zu hören. Das Naturspektakel lockt jedes Jahr viele Gäste an die Mecklenburgische Seenplatte. Der Besuch der Rastplätze im Müritz-Nationalpark ist aktuell nur mit ausgebildeten Rangern und nach Anmeldung in der Müritz-Nationalparkinformation Federow möglich.

Tausende Großvögel überwintern im Nordosten

In Deutschland gibt es rund 9.000 Brutpaare, Vogelkundlern zufolge überwintern jedes Jahr mehrere Tausend Kraniche in Mecklenburg-Vorpommern, zum Beispiel in der Wismarbucht, am Schaalsee, südlich von Röbel und am Radelsee bei Rostock. Allein im vergangenen Jahr haben Vogelkundlern zufolge rund 14.000 Kraniche hier überwintert, Tendenz steigend. Lange Zeit sei Spanien eines der Hauptüberwinterungsgebiete gewesen.

Genug Nahrung auf Feldern

Die Vögel wollen Experten zufolge Kräfte sparen und schnell an ihren Nestern sein. Das sei in milden Wintern wie in den vergangenen Jahren ein Trend für ganz Deutschland. "Kraniche finden auf Feldern genug Maisreste und andere Nahrung", sagte der Vorsitzende der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft Mecklenburg-Vorpommern, Klaus-Dieter Feige. Kälte sei für diese Vögel kein Problem, eher eine geschlossene Schneedecke. Im Gegensatz zu kleineren Bodenbrütern wie Kiebitzen und Feldlerchen kommen Kraniche laut Feige mit den landwirtschaftlichen Großstrukturen im Nordosten gut zurecht.

