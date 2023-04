Radfahrer-Befragung: Greifswald und Rostock Lichtblicke in MV Stand: 24.04.2023 16:12 Uhr Die Zufriedenheit von Radfahrern in Mecklenburg-Vorpommern ist noch verbesserungswürdig. Zu diesem Ergebnis kommt eine Online-Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC). Nur die großen Universitätsstädte im Land können punkten.

Beim Klimatest des Fahrradclubs ADFC bleiben die meisten Städte und Gemeinden in MV aus der Sichtweite der Spitzenplätze. Wie der ADFC am Montag in Berlin mitteilte, schaffte nur Greifswald mit der Note 3,28 knapp den Sprung in die Top 5 unter den Städten zwischen 50.000 und 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Neubrandenburg (3,87), Schwerin (3,94) und Stralsund (4,35) lagen hier deutlich abgeschlagen. Rostock schaffte es mit der Note 3,95 in der Kategorie ab 100.000 Einwohner immerhin noch auf Platz 9. Damit haben die Universitätsstandorte im Land klar die Nase vorn.

Kritik: MV versteckt sich hinter Bundesförderprogrammen

Die Erhebung zeigt ADFC-Landesvorsitzendem Horst Krumpen zufolge, dass das Radwegesystem in MV ausbaufähig ist. Das Land verstecke sich beim Radwegebau oft hinter Bundesförderprogrammen und nähme kaum eigenes Geld für neue Radwege in die Hand, bemängelt er weiter. Bundesfördermittel würden zudem nur spärlich abgerufen - vor allem weil viele Kommunen mit den Planungen für Radwege nicht hinterherkämen. Die Landesregierung müsse mit einem flächendeckenden Konzept reagieren.

Größte Befragung zum Radfahrklima weltweit

Der Fahrradclub ADFC will mit dem Klimatest die Zufriedenheit von Radfahrern messen. Per Online-Fragebogen konnten Teilnehmende beurteilen, ob beispielsweise Radwege im Winter geräumt werden oder ob sie sich sicher fühlen, wenn sie mit dem Rad unterwegs sind. Bundesweit haben 245.000 Menschen teilgenommen. Die Erhebung findet alle zwei Jahre statt und wird vom Bundesverkehrsministerium unterstützt. Laut ADFC ist der Klimatest eine der größten Befragungen zum Radfahrklima weltweit.

Damit eine Gemeinde gewertet wird, musste hierbei - je nach Größe - eine Mindestanzahl zwischen 50 und 100 Abstimmungsergebnissen vorliegen. Die Spitzenplätze blieben in diesem Jahr bekannten Namen vorbehalten: Unter anderem Bremen, Münster und Erlangen durften sich für ihr Angebot für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer loben lassen.

Ausbaubedarf in ganz Deutschland

Insgesamt sieht der ADFC noch Ausbaubedarf. Die Gesamtnote für Deutschland stagniere mit 3,96 nahezu: "Das bedeutet: Viele Radfahrende sind noch nicht zufrieden, ihre Erwartungen an die Radfahrbedingungen in ihrer Kommune werden nicht immer erfüllt", so der Fahrradclub.

