Stand: 27.03.2019 17:33 Uhr

Prozess um drastische Zustände in Pflegeheim

Die ehemalige Betreiberin eines Pflegedienstes in Krakow am See (Landkreis Rostock) muss sich seit Mittwoch vor dem Amtsgericht Güstrow verantworten. Der 33-Jährigen werden Freiheitsberaubung in mehreren Fällen, Misshandlung von Schutzbefohlenen, Körperverletzung und Betrug vorgeworfen. Im April 2016 waren Vorfälle bei dem Pflegedienst bekannt geworden. Einrichtungen der Beschuldigten in Krakow am See wurden daraufhin durchsucht und geschlossen.

Prozess gegen Pflegedienst-Betreiberin NDR//Aktuell - 27.03.2019 16:00 Uhr Eine ehemalige Betreiberin einer Pflegeeinrichtung muss sich vor dem Amtsgericht Güstrow verantworten. Ihr werden Misshandlung, Freiheitsberaubung und Betrug vorgeworfen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Waren schockiert von dem Gesamtbild"

Am ersten Verhandlungstag schilderten Zeugen vor rund 50 Besuchern im Gerichtssaal drastische Szenen: Eine Mitarbeiterin der Heimaufsicht sagte, sie habe eine Bewohnerin abgemagert im Dachgeschoss gefunden, die hilflos in einem vergitterten Bett gelegen habe und schwer dehydriert gewesen sei. "Wie ein Häufchen Elend" habe sie dagelegen. Ein Kriminalpolizist berichtete, er habe die Frau für tot gehalten, bis sie "Durst, Durst" gesagt habe. "Wir waren schon sehr schockiert von dem Gesamtbild dort", erklärte ein anderer Polizist. Die Tochter der Frau, die als Nebenklägerin auftritt, verließ bei den Schilderungen weinend den Saal.

Zahlreiche Vorwürfe

Außerdem soll im Keller des Hauses ein verwahrloster, dehydrierter Mann gefunden worden sein - mit offenen Wunden am Fuß, wie die Zeugen übereinstimmend berichteten. Beide Pflegebedürftigen hatten damals wegen ihres Zustandes von Notärzten versorgt werden müssen. Weitere Vorwürfe an die Beschuldigte: Drei Menschen sollen auf 15 Quadratmetern bei nachts verschlossenen Türen eingepfercht gewesen sein. Personal sei dann keines mehr im Haus gewesen.

Die Beschuldigte habe ferner keinen unangemeldeten Besuch gestattet. Sie soll eigenhändig entschieden haben, ob Bewohner ärztliche Behandlung erhalten. Eine Mitarbeiterin, die als Köchin eingestellt worden war, sei als Pflegerin eingesetzt worden. Die Angeklagte soll sich zudem gegenüber Angehörigen der Pflegebedürftigen als Pflegefachkraft mit Qualifizierungen für Palliativpflege und Beatmung ausgegeben haben. Laut Staatsanwaltschaft stimmt das nicht: Die Frau habe früher als Versicherungsmaklerin gearbeitet.

Angeklagte schweigt zu Vorwürfen

Die 33-Jährige schwieg zu den Vorwürfen. Der Prozess geht im April weiter. Der Fall hatte im Frühjahr 2016 nicht nur Bewohner der Kleinstadt mit rund 3.500 Einwohnern in Aufruhr versetzt. Nach der Durchsuchung und Räumung entspann sich ein mehrmonatiger Rechtsstreit, der schließlich im August 2016 mit der endgültigen Schließung der Einrichtung endete.

Weitere Informationen Pflegeeinrichtungen endgültig geschlossen Monatelang wurde um die Schließung von zwei Pflegeeinrichtungen in Krakow am See gestritten. Nun stellte die Heimaufsicht bei einer Kontrolle fest, dass der Betrieb eingestellt ist. mehr Landkreis Rostock schließt Pflegeeinrichtungen Der Landkreis Rostock hat den Betrieb von drei Pflegeeinrichtungen in Güstrow und Krakow am See untersagt. Die Betreiberin der Pflegehäuser wies die Vorwürfe als haltlos zurück. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 27.03.2019 | 19:30 Uhr