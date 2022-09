Protest gegen hohe Energiepreise: Bäcker verkaufen ohne Licht Stand: 08.09.2022 08:02 Uhr In vielen Bäckereien in Mecklenburg-Vorpommern soll heute das Licht aus bleiben - aber die Tür offen. Während der Protestaktion gegen hohe Energiepreise läuft der Verkauf weiter.

Mit ihrer Aktion "Uns geht das Licht aus - Heute das Licht und morgen der Ofen?" wollen die Bäckerinnungen in ganz Norddeutschland auf einen aus ihrer Sicht existenzbedrohenden Preisanstieg für Energie aufmerksam machen. Die Bäckereien könnten diesen nicht allein auffangen, heißt es in einem Aufruf der Innungen. Demnach nutzen 70 Prozent der Bäckereien Gasöfen. Auch die Kühlung zum Beispiel der Kuchen sei energieaufwendig..

Weitergabe der Kosten nur begrenzt möglich

Weil zudem wegen des angehobenen Mindestlohns die Personalkosten stiegen und sich die Preise für Mehl und andere Rohstoffe deutlich erhöht hätten, fühlen sich die Bäckereien einem "Kosten-Tsunami" ausgesetzt, wie es in einem Papier des Zentralverbands des Deutschen Bäckerhandwerks heißt. Demnach können die Bäcker "die dramatischen Kostensteigerungen nur begrenzt an Kunden weitergeben, weil sie sich im harten Preiswettbewerb mit der Industrie befinden". In Mecklenburg-Vorpommern sind rund 70 Bäckereien dazu aufgerufen, sich an der Aktion zu beteiligen.

Kritik: Bisher keine Zuschüsse aus Bundesprogramm

Besonders erzürnt den Handwerkszweig, der in der Corona-Krise als systemrelevant anerkannt wurde, dass seine Betriebe keine Zuschüsse aus dem Energiekostendämpfungsprogramm des Bundes beantragen könnten. Anders als viele andere Wirtschaftszweige stünden sie nicht auf der Liste förderungsfähiger Unternehmen. Die Aufnahme in das Programm müsse dringend nachgeholt werden, fordern die Bäcker seit Wochen.

