Polizei-Eskorte für Elch im Peenestrom

Ein Boot der Wasserschutzpolizei ist im Peenestrom bei Wolgast einem schwimmenden Elch begegnet. Die Beamten entdeckten das männliche Tier am Freitag auf ihrer Streifenfahrt in dem Meeresarm der Ostsee, der Usedom vom Festland trennt, wie ein Polizeisprecher erklärte.

Elch geht in Kröslin an Land

Das Polizeiboot habe den Elch zur Sicherheit etwa zehn Minuten lang begleitet. In Höhe Kröslin sei er schließlich unbeschadet an Land gegangen. Vermutlich kam der Elch von der Insel Usedom. In der Region kommt es der Wasserschutzpolizei zufolge immer mal wieder zu solchen Ereignissen. Elche können gut schwimmen. Vermutlich kam der Elch aus Polen.

Kleine Population in Brandenburg?

Zuletzt war es im Sommer 2019 in Vorpommern zu Elchsichtungen gekommen - so etwa in Anklam. Nach dem Ende der scharfen Bejagung Anfang der 1990er-Jahre in Polen hat sich die dortige Population vergrößert. Mittlerweile leben dort Tausende der Tiere. Die Elche durchschwimmen teilweise die Oder. In Brandenburg könnte sich eine kleine Population etabliert haben.

