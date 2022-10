Politikwissenschaftler zur NDR Umfrage: "Alarmsignal" für Schwesig

Im aktuellen Stimmungsbild verliert die SPD bei der Sonntagsfrage im Vergleich zur Landtagswahl 2021 deutliche 11,6 Prozentpunkte und kommt nur noch auf 28 Prozent. "Dass die SPD, die ja auf einem sehr hohen Niveau war bei der Landtagswahl, nach den Wahlen schlechter abschneidet, ist nicht überraschend", so Muno. Gleichwohl sei das Ausmaß der Verluste heftig. "Da treffen sich Bundes- und Landestrends. In beiden Fällen steht die SPD ja nicht gut da." Die Regierungen in den Ländern wirkten derzeit eher wie Getrieben und nicht Handelnde. "Und das kommt eben nicht gut an bei den Wählerinnen und Wählern", so Muno.

Die AfD liegt liegt in der Umfrage nur noch knapp vier Prozentpunkte hinter den Sozialdemokraten. Allerdings sehen sie die Meinungsforscher in vielen anderen ostdeutschen Bundesländern derzeit sogar als stärkste Partei. Für Muno stellt die "Alternative" einen Sonderfall dar. Sie sei eine klassische Protestpartei mit wenig konstruktiven Inhalten, "sondern immer nur: Wir sind dagegen." Zudem sei die Partei eigentlich völlig zerstritten. "Für jede andere Partei wäre das fatal gewesen. Für die AfD macht es überhaupt keinen Unterschied. Sie werden trotzdem gewählt - aus Protest, weil man dagegen ist gegen das Establishment, gegen alles. Und das ist das Potenzial für die AfD." Die gegenwärtig von Unsicherheit geprägte Stimmung im Land komme ihr entgegen. "Wir haben jetzt im Moment nicht mehr den 'Wutbürger' aus dem letzten Winter, der gegen Corona protestierte und dann anfällig war für rechte Stimmungsmache, sondern wir haben im Moment den 'Angstbürger'." Die Menschen hätten Angst vor der Zukunft und ihren Rechnungen. "Und das ist eine offene Tür für die AfD, die versuchen, diese Angst einzusammeln und damit auch zu punkten. Und das schaffen Sie im Moment auch", so Muno.

Die bundesweit kriselnden Linken gewinnen bei der NDR Umfrage leicht hinzu. Muno meint, dass auch sie von der Angst- und Proteststimmung derzeit profitieren können als Ansprechpartner für Menschen, die unzufrieden sind, die aber nicht bereit sind, rechts zu wählen. Bundesweit habe die Partei zahlreiche "Klatschen" eingefahren und sei zerstritten. "Aber im Land, da hören wir überhaupt nichts von Streitigkeiten." Die Linke trete hierzulande stattdessen sehr geschlossen auf. "Sie versucht aber auch so ein bisschen den Spagat. Die Landesvorsitzenden kritisieren sehr viel, und die Regierungsmitglieder sind eigentlich sehr, sehr still und tragen alles mit. Ob dieser Spagat sich letztendlich auszahlt und dann bei den Wahlen sehen", so Muno.

Die CDU hat gegenüber der Juni-Umfrage zwei Prozentpunkte eingebüßt. Sie liegt bei 17 Prozent und kommt nicht so richtig voran. Muno glaubt nicht, dass dies am Führungspersonal liege. "Zumindest im Land hat sich die CDU ja durchaus erneuert. Man hat aber schon noch den Eindruck, dass sie immer noch ein bisschen auf der Suche nach sich selbst ist." Erschwerend komme hinzu, dass die CDU nicht alles kritisieren kann, was in den letzten Jahren passiert ist, weil sie selbst lange in der Regierung war. Auch der Bundestrend spiele hinein. "Da kommt die CDU ja auch nicht wirklich voran mit. Da hat sie, glaube ich, ein Personalproblem: Dass Friedrich Merz nicht wirklich so sehr beliebt ist bei der Bevölkerung."

Grüne und FDP verlieren laut Umfrage ebenfalls leicht, die FDP wäre sogar mit 4 Prozent nicht mehr im Landtag vertreten. Muno meint, dass das im Vergleich zu anderen Bundesländern eher schwache Abscheiden der Grünen auch mit der Struktur Mecklenburg-Vorpommerns zusammenhänge. "Die Grünen haben nun mal da ihre Hochburgen, wo es urbanes, studentisches Leben gibt. Und das ist sehr begrenzt in Mecklenburg-Vorpommern." Die FDP mache eigentlich eine gute Oppositionsarbeit im Landtag. "Aber das ist nichts, was die Menschen besonders interessiert", so Muno. Auch der negative Bundestrend spiele in das Ergebnis der FDP mit ein.