Politik und Gesellschaft in MV gedenken NS-Opfern Stand: 27.01.2023 08:24 Uhr Zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus bringen fünf Landtagsfraktionen in Mecklenburg-Vorpommern einen gemeinsamen Antrag auf den Weg, der vor allem die Schulen in den Blick nimmt. Außerdem soll es eine landesweite Schweigeminute geben.

Fahrten zu Gedenkstätten und den Orten des NS-Terrors erleichtern, Projekt-Arbeit zu Entstehung und Ursachen von Diktaturen fördern und mehr Begegnung mit jüdischem Leben in Mecklenburg-Vorpommern ermöglichen - das wollen SPD, Linke und CDU, Grüne und FDP im Landtag in Schwerin. Die AfD hat den Antrag nicht unterzeichnet. In der Schule müsse mehr Zeit sein für die Beschäftigung mit dem Antisemitismus und dem Gegensatz von Diktatur und Demokratie. Wichtig sei das, um Schüler zu politisch-mündigen Bürger zu bilden, so die Antragsteller.

Weitere Informationen Auschwitz: "Das Schrecklichste, was ich je sah" Heute vor 78 Jahren wurde das KZ befreit. Über eine Million Menschen starben dort. Seit 1996 wird am Tag der Befreiung der NS-Opfer gedacht. mehr

Schweigeminute und gemeinsames Gedenken - auch digital

Um 10 Uhr ist eine landesweite Schweigeminute zum Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus geplant. Bei der diesjährigen Gedenkveranstaltung stehen Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen im Zentrum des Gedenkens, teilte der Paritätische Wohlfahrtsverband MV am Donnerstag mit. Die zentrale Veranstaltung werde deshalb vom Landesverband Sozialpsychiatrie MV digital organisiert. "Es ist uns sehr wichtig, die Erinnerung an die zu lange vergessenen Opfer der NS-Euthanasie und Zwangssterilisierungen wachzuhalten", sagte die Vorsitzende des Landesverbandes Sozialpsychiatrie, Sandra Rieck.

Deshalb sollen Orte des Gedenkens besucht und an Stolpersteinen, anderen Mahnmalen oder im Rahmen von Gedenkstunden Fotos gemacht werden. Diese könnten an den Landesverband Sozialpsychiatrie MV gesendet werden. Die Fotos würden online zusammengeführt und am Abend auf der Seite des Verbandes digital veröffentlicht werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 27.01.2023 | 08:00 Uhr