Stand: 03.06.2022 04:59 Uhr Pfingsten in MV: Touristiker rechnen mit 85 Prozent Auslastung

Über das lange Pfingstwochenende sind die Hotels und Pensionen in Mecklenburg-Vorpommern gut ausgelastet. Den Schwerpunkt bilden traditionell die Badeorte an der Ostsee.

Etwa 300.000 Übernachtungsgäste werden am Pfingstwochenende in Mecklenburg-Vorpommern erwartet, sagte der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, Tobias Woitendorf. Das entspricht etwa einer Auslastung von 85 Prozent. Neben der Ostsee werden auch im Binnenland wieder viele Gäste erwartet. Das Niveau von vor der Corona-Pandemie werde aber noch nicht erreicht.

Preise um bis zu 15 Prozent geklettert

Durch den Ukraine-Krieg sind auch die Preise für Unterkunft und Gastronomie durchschnittlich um zehn bis fünfzehn Prozent gestiegen. Das ergab eine Umfrage des Landestourismusverbandes.

Viele Tagesausflügler mit Neun-Euro-Ticket?

Verbands-Geschäftsführer Woitendorf steht einem möglichen Ansturm von Tagesausflüglern mit dem Neun-Euro-Ticket in überfüllten Zügen über Pfingsten kritisch gegenüber.

KunstOffen und "Mühlentag"

Ein Höhepunkt am langen Wochenende ist die landesweite Aktion "KunstOffen", bei der rund 900 Kunstschaffende ihre Werkstätten und Ateliers für Besucher öffnen. Seit 1994 öffnen bundesweit am Pfingsmontag die Mühlen ihre Türen. Viele Veranstalter organisieren Mühlenfeste mit Mahl- und Backtag, Kinderprogramm und kulinarischen Angeboten. Einen Überblick über alle teilnehmenden Mühlen bietet eine Karte auf der Website der Deutschen Gesellschaft für Mühlenkunde. Die Eröffnungsveranstaltung findet diesmal an der Schleifmühle in Schwerin statt.

