Stand: 12.04.2022 17:33 Uhr Parchim: Unbekannte beschädigen Einrichtung in Kirche

Bislang noch unbekannte Täter haben die Einrichtung der evangelischen St. Marien-Kirche in Parchim beschädigt. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen Sonntagmittag und Dienstagmittag, wie sie am Dienstag mitteilte. So beschädigten die Täter unter anderem die Orgel, verwüsteten einen Gebetstisch und verschmierten den Fußboden mit einer kreidehaltigen Substanz. Zudem wurden zwei Türschlüssel gestohlen. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. | 12.04.2022 17:31