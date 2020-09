Stand: 25.09.2020 14:41 Uhr - NDR 1 Radio MV

Parchim: Kinderstation wird als Tagesklinik wiederbelebt

Im Krankenhaus Parchim gibt es mittlerweile seit mehr als einem Jahr keine Kinderstation mehr. Nun hat Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) eine Lösung auf den Tisch gelegt, mit der die medizinische Versorgung von Kindern in der Region künftig gewährleistet sein soll. Vorgesehen ist demnach, dass die bisherige Kinderstation im Parchimer Asklepios-Krankenhaus wiederbelebt wird.

Ärzte von montags bis freitags

Dort soll bis zum Januar eine Tagesklinik für Kinder und Jugendliche eingerichtet werden. Sie soll mit zwei Assistenzärzten und Pflegepersonal ausgestattet werden. Eine Arztstelle werde das Land mit 150.000 Euro jährlich finanzieren, kündigte Glawe an. Tagesklinik heißt, dass von montags bis freitags tagsüber Ärzte für nicht so schwere Fälle zur Stelle sind.

Helios als neuer Betreiber

Kinder und Jugendliche, die schwer erkrankt sind, werden in den Helios-Kliniken Schwerin versorgt. Dort gebe es ausreichend Fachärzte, hieß es. Die Helios-Kliniken sollen auch die Kindertagesklinik in Parchim betreiben. Das Krankenhaus stelle die Ärzte. Man habe sich aus medizinischer Vernunft mit dem Mitbewerber Asklepios zusammengerauft, so Helios-Geschäftsführer Daniel Dellmann.

