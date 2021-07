Ostsee-Bakterien: 80-Jähriger durch Vibrionen erkrankt Stand: 24.07.2021 09:52 Uhr Erstmals in diesem Jahr hat sich in Mecklenburg-Vorpommern ein Mensch eine Infektion mit Vibrionen zugezogen. An den Bakterien, die in der Ostsee vorkommen, ist ein 80 Jahre alter Mann erkrankt.

Ein 80 Jahre alter Mann aus Mecklenburg-Vorpommern ist an einer Vibrionen-Infektion erkrankt. Es ist der erste Fall dieser Art, die das Bundesland in diesem Jahr registriert. Das geht aus einem Bericht hervor, den des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in dieser Woche veröffentlicht hat. Die Bakterien kommen natürlicherweise im Ostseewasser vor und vermehren sich ab Wassertemperaturen von etwa 20 Grad. Vibrionen verursachen in sehr seltenen Fällen schwere Infektionen, wie das Lagus mitteilte. Dann sollten ältere Menschen mit Vorerkrankungen oder offenen Wunden am besten nicht ins Wasser gehen.

Acht Infektionen im vergangenen Jahr

Wie das Lagus berichtete, sei im Fall des 80-Jährigen das hohe Alter als Risikofaktor zu betrachten. Weitere Details wurde nicht mitgeteilt. Generell gefährdet sind den Angaben zufolge Menschen mit chronischen Grundleiden oder einer Schwäche des Immunsystems sowie Menschen höheren Alters. Vibrionen können schwere Wundinfektionen auslösen, Symptome sind etwa starker lokaler Schmerz, Fieber und Schüttelfrost. Behandelt werden die Infektionen in der Regel mit Antibiotika. In der Badesaison 2020 wurden laut Lagus in Mecklenburg-Vorpommern acht Infektionen gemeldet. Sterbefälle hat es demnach nicht gegeben. Seit 2003 seien es insgesamt 69 Infektionen gewesen, an denen neun Menschen - alle mit relevanten Vorerkrankungen - gestorben seien, so der Lagus-Bericht.

