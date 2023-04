Ostermärsche für den Frieden in MV Stand: 08.04.2023 13:05 Uhr Rund 450 Menschen sind am Sonnabend durch die Schweriner Innenstadt gezogen und haben gegen den Krieg demonstriert. Auch in Rostock und Wismar waren die Menschen für den Frieden auf den Straßen.

Unter dem Eindruck des anhaltenden Krieges gegen die Ukraine sind die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern auf die Straßen gegangen um für den Frieden zu demonstrieren. Am Ostermärsch in Schwerin nahmen laut Polizei etwa 450 Menschen teil. Zum Demonstrationszug durch die Innenstadt hatte ein Friedensbündnis aufgerufen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer forderten auf einer Kundgebung am Marienplatz, alle Waffenlieferungen in die Ukraine zu stoppen.

Rostock und Wismar

In Rostock meldete die Polizei ein ähnliches Bild wie in der Landeshauptstadt. Eine genaue Teilnehmerzahl konnte hier aber noch nicht genannt werden. Auch in Wismar waren heute Menschen für den Frieden unterwegs – die Polizei der Hansestadt zählte 45 Teilnehmer. Bei den Ostermärschen und Kundgebungen blieb es überall im Land friedlich.

Für Waffenstillstand und Friedensverhandlungen

Die mehr als 100 bundesweiten Veranstaltungen in diesem Jahr stehen im Zeichen des anhaltenden Krieges in der Ukraine. Bei vielen Demonstrationen und Kundgebungen ging es um die Forderung nach einem Waffenstillstand und der Aufnahme von Friedensverhandlungen. Die Ostermärsche der deutschen Friedensbewegung haben eine mehr als 60-jährige Tradition.

