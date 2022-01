Omikron: So gehen die Nachbarländer damit um Stand: 18.01.2022 04:59 Uhr Die Corona-Variante Omikron stellt die Regierungen in Europa vor große Herausforderungen. Sie gehen damit recht unterschiedlich um. Die einen straffen die Zügel, andere lockern sie.

von Anna-Lou Beckmann

Eine neue Studie der Universität Oxford kommt zu dem Ergebnis, Deutschland habe im Ländervergleich die härtesten Corona-Maßnahmen. Die Wissenschaftler haben dazu jeweils die strengsten geltenden Regeln als Bewertungsmaßstab herangezogen, auch wenn es teils nur Anordnungen für einen bestimmten Landkreis waren. So gab es in Teilen Bayerns und Sachsens aufgrund von hohen Inzidenzen und voller Krankenhäuser regionale Lockdowns. Ein Blick durch Europa zeigt, wie unterschiedlich der Umgang mit Corona nicht nur im föderalen System Deutschlands ist.

Dänemark und Niederlande lockern trotz hoher Fallzahlen

Dänemark meldete in den vergangenen Tagen regelmäßig 20.000 Neuinfektionen. Rund 96 Prozent der Fälle gehen auf Omikron zurück. Dennoch wird jetzt gelockert. Seit Sonntag können Zoos, Vergnügungsparks, Kinos, Theater und auch Museen in Dänemark wieder öffnen. Dabei gilt häufig die 3G-Regel. Clubs und Diskotheken bleiben aber bis zum Ende des Monats geschlossen. Die Regierung begründet diese ersten Öffnungsschritte mit der momentan abflachenden Kurve der Inzidenz. Außerdem seien die Klinken geringer als im vergangenen Jahr ausgelastet. Während damals täglich 30 Todesfälle gemeldet wurden, sind es derzeit zehn. Die Impfquote der Dänen liegt bei rund 80 Prozent, mehr als die Hälfte der Dänen ist geboostert und rund jeder sechste war schon mit Corona infiziert. Auch in den Niederlanden wird trotz hoher Inzidenzwerte wieder leicht gelockert. Mitte Dezember trat dort ein strenger Lockdown in Kraft. Nun dürfen beispielsweise wieder Friseure und Kosmetikstudios unter Auflagen öffnen. Die Gastronomie und kulturelle Einrichtungen bleiben jedoch noch bis mindestens Ende Januar geschlossen.

Sperrstunde in Norwegen und Schweden

Auch in Norwegen werden nach gut vier Wochen einige Corona-Regeln gelockert. So ist wieder mehr Sport und Kultur möglich und das Ausschankverbot für Gastronomen fällt weg. Restaurants, Bars und Kneipen können wieder öffnen. Es gilt jedoch weiterhin eine Sperrstunde ab 23 Uhr. Die norwegische Regierung geht davon aus, dass sich bis März "mehrere hunderttausend" Menschen infizieren werden. Durch Omikron rechnet sie aber mit weniger schweren Krankheitsverläufen. Laut den Gesundheitsbehörden ist das Risiko einer Krankenhauseinweisung 69 Prozent geringer als bei einer Ansteckung mit der Delta-Variante. Omikron bereitet aber auch Norwegens Nachbarland Schweden Sorgen, das sonst für seinen gemäßigten Corona-Umgang bekannt ist. Aufgrund der steigenden Fallzahlen gelten seit Mitte vergangener Woche Sperrstunden. Bars, Kneipen und Restaurants müssen auch hier um 23 Uhr schließen. An Tischen dürfen maximal acht Gäste sitzen. Personenbegrenzungen gelten auch bei Veranstaltungen. Dort muss zusätzlich eine Corona-Impfung nachgewiesen werden. Außerdem wird landesweit verstärkt auf Home Office gesetzt.



Streit um Corona-Politik in Polen

In Polen sind am Freitag 13 von 17 Mitgliedern des Corona-Expertenrats der Regierung zurückgetreten. Sie kritisierten in einem offenen Brief an Ministerpräsident Mateusz Morawiecki ihren "mangelnden Einfluss". Die Regierung habe "nur sehr begrenzte Maßnahmen" ergriffen, um dem Anstieg der Fälle im vergangenen Herbst entgegenzuwirken. Das Kabinett habe es versäumt, "sich der Bedrohung durch die Omikron-Variante zu stellen, obwohl die Zahl der vorhergesagten Todesfälle erschreckend hoch ist". 2G- oder 3G-Regeln gibt es in Polen nicht, dafür fehlt die rechtliche Grundlage. Die Impfquote liegt bei rund 50 Prozent. Mit mehr als 100.000 bestätigten Todesfällen hat Polen eine der höchsten Todesraten weltweit.

Österreich: Allgemeine Impfpflicht ab Februar

Österreich bereitet unterdessen eine allgemeine Impfpflicht vor. Diese soll ab Februar für alle Menschen ab 18 Jahren gelten. Nach einer Übergangsphase sollen ab März Kontrollen stattfinden. Wer seinen Impftermin verstreichen lässt, muss mit Bußgeldern zwischen 600 bis 3.600 Euro rechnen. Über den Gesetzesentwurf wird der Nationalrat in dieser Woche entscheiden. Es reicht eine einfache Mehrheit, die mit den Stimmen der ÖVP und der Grünen erreicht werden kann.

Griechenland bittet Ungeimpfte zur Kasse

In dieser Woche wird es auch in Griechenland für Ungeimpfte ungemütlich. Dort gilt eine Teil-Impfpflicht für Menschen über 60 Jahren. Die Sozialversicherung wird die Daten der Ungeimpften an das Finanzamt weiterleiten, das dann von Betroffenen monatlich 100 Euro Strafzahlung einkassieren soll. Das Geld soll Krankenhäusern zugute kommen. Auf Nachfrage, ob ihm bewusst sei, wie hart diese Strafe für viele griechische Rentner sei, sagte Regierungschef Kyriajos Mitsotakis, der Ausweg sei einfach: "Du lässt dich impfen und zahlst keine Strafe."

Frankreich kämpft gegen explodierende Fallzahlen

Zuletzt hatte Frankreich mehrfach mehr als 300.000 Neuinfektionen pro Tag gemeldet. Etwa 90 Prozent der Fälle sind auf die Omikron-Variante zurückzuführen. Am Freitag wurde deshalb eine strikte 2G-Regel eingeführt. In Einkaufszentren, Cafés, Restaurants oder auch bei kulturellen Veranstaltungen reicht ein negativer Test mehr aus. Außerdem gelten künftig verschärfte Regeln beim Impfen. Ab sofort muss bereits nach sieben Monaten geboostert werden, sonst verfällt der Impfstatus. Rund 560.000 Franzosen droht damit das Auslaufen Corona-Impfung. Der Unmut zu den neuen Maßnahmen äußerte sich am Wochenende in Demonstrationen im ganzen Land. Laut dem französischen Innenministerium gingen 54.000 Menschen auf die Straße.

Briten sorgen sich vor Personalmangel

Auch in Großbritannien hat Omikron für neue Rekordwerte gesorgt. Premierminister Johnson entschied sich dennoch gegen verschärfte Maßnahmen. Nun befürchtet die Regierung, dass sich bis Ende Februar jeder vierter Arbeitnehmer krank meldet. Die Folge: Ein massiver Personalmangel.

