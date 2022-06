Olena Radiyevska: "Der Zug fuhr ohne Licht, um unsichtbar zu sein" Ihre Welt ist die Musik - Olena Radiyevska ist Pianistin und Dirigentin. Bevor die Bomben ihre Stadt treffen, ist sie Dozentin an der Universität der Künste in Charkiw. In überfüllten Zügen und nur mit einem kleinen Koffer wagt sie die Flucht.

Die 40-jährige Olena Radiyevska lässt ein erfolgreiches Leben als Künstlerin hinter sich - und ihre Eltern, die ihr immer wieder dazu raten, die Ukraine zu verlassen. "Das Beste für meine Familie war, dass ich ging, denn sie hatten riesige Angst um mich", sagt Olena. Ihre Eltern entscheiden sich jedoch dafür in der umkämpften Stadt Charkiw zu bleiben. "Das ist das allerschwierigste für mich. Bei den materiellen Dingen weiß ich gar nicht ob das wichtig ist. Am wichtigsten ist das Leben und die Gesundheit."

Langwierige Flucht unter Bombardement

Zusammen mit "sehr vielen Menschen, überwiegend Frauen und Kindern" verlässt Olena Charkiw mit einem Evakuierungszug in Richtung Lwiw an der polnischen Grenze. "Eine stressige Reise", erinnert sich Oleana. "Vor allen Dingen wegen der sehr heftigen Bombardierungen in Charkiw und auch weil wir 20 Stunden stehen mussten. Es gab keine Sitzplätze mehr, auch nicht auf dem Boden."

"Der Zug fuhr ohne Licht, um unsichtbar zu sein. In der Nacht öffneten sich die Türen. Und die Einheimischen brachten Wasser, Essen und Hygieneartikel. Sie reichten das in den Zug, weil sie wussten, das sind die Menschen aus Charkiw, die fliehen mussten."

Ein anrührender Moment, wie sie sagt. "Vor dem Krieg wusste ich nicht, dass mein Land, meine Leute so hilfsbereit sind, in solch schwierigen Situationen."

Ein "zu Hause" in der Musik

"Und diese Hilfe fand ich auch in Deutschland. Jetzt weiß ich, es ist egal aus welchem Land jemand kommt, es kommt auf den Menschen an." An der polnischen Grenze trifft sie auf einen Hilfskonvoi aus Deutschland, reist Richtung Vorpommern und hat Glück. In der Nähe von Greifswald kommt sie bei einer Familie unter, die klassische Musik genauso liebt wie sie selbst. Auf dem Piano kann sie ihre Gefühle verarbeiten.

Wenn der Krieg vorbei ist, will Oleana zurück in die Ukraine und dort wieder spielen. Wann das sein wird - diese Frage kann ihr niemand beantworten.