OB-Kandidatin Rebecca Thoß: "Ich halte den Pegel" Stand: 05.10.2022 17:39 Uhr Eine neue Oberbürgermeisterin oder ein neuer Oberbürgermeister für Rostock: 17 Kandidatinnen und Kandidaten stehen am 13. November zur Wahl. Rebecca Thoß ist Schauspielerin am Volkstheater Rostock.

Die Schauspielerin tritt für die Deutsche Biertrinkerinnen Union (DBU) an. Das ist eine Wählergruppe, die als satirisches Theaterprojekt gegründet wurde. Geboren wurde die 27-Jährige im bayrischen Eggenfelden. Thoß ist ledig und lebt seit fünf Jahren in der Hansestadt. Ihr Lieblingsort in Rostock ist der Margarethenplatz. Ihr Wahlkampfmotto: "Ich halte keine Versprechen, ich halte den Pegel."

Wahlkampfthema: das "goldene Biermatriarchat in Rostock"

Rebecca Thoß formuliert für ihren Wahlkampf zwei Ziele: "Die Errichtung des goldenen Biermatriarchats in Rostock. Also das Rostocker goldene Biermatriarchat das gab es ja auch schon im Mittelalter hier, mit Margarethe. Das wollen wir einfach hier wieder errichten und zum schönen Urzustand zurückkehren. Außerdem gleich anknüpfend die Einhaltung der 0,2 Promille-Obergrenze für Männer. Das sind meine zwei Themen."

Für Frieden, Freiheit und Solidarität

Weitere Themenschwerpunke knüpfen daran an. "Wir sind anarchistisch-basisdemokratisch. Wir stehen für Frieden, Freiheit und Solidarität bei den Trinkerinnen und auch den männlichen Unterstützern, von denen wir auch zahlreiche haben. Und die möchte ich alle ans Biermatriarchat angliedern."

Anliegen für die Rostocker Bürgerschaft

Auch dafür, wie sie ihre Wahlziele in der Bürgerschaft einbringen möchte, hat Thoß bereits Pläne. "Ich glaube sehr an das Mittel des ordentlichen solidarischen Stammtischgesprächs. Ich glaube, dass man da auch in der Bürgerschaft, wenn man da am Stammtisch miteinander redet, bei einem schönen gekühlten Rostockerinnen Pils, es möglich ist, die Themen so zu vermitteln, dass eigentlich einer Umsetzung nichts mehr im Wege stehen kann."

Die DBU - ein satirisches Kunstprojekt

Die Deutsche Biertrinkerinnen Union wurde als Kunstprojekt des Rostocker Volkstheaters gegründet. Laut Intendant Ralph Reichel hat die Kandidatur nichts mit dem Theater zu tun. Thoß sieht das nicht als Problem. "Ich bin eine Rostocker Bürgerin und Biertrinkerin und ich kann diese beiden Sachen in mir vereinen, auch als Bürgermeisterin. Mit dem Volkstheater hat das nichts zu tun", so Thoß.

Weitere Informationen Oberbürgermeister-Wahl in Rostock: Wer will im November ins Rathaus? Rostock hat die Wahl: Am 13. November stimmen die Hansestädter darüber ab, wer die Nachfolge von Ex-OB Madsen antritt. 17 Kandidierende stellen sich vor. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 11.10.2022 | 17:30 Uhr