OB-Kandidatin Eva-Maria Kröger: "Ich möchte nahbar sein" Stand: 05.10.2022 17:46 Uhr Eine neue Oberbürgermeisterin oder ein neuer Oberbürgermeister für Rostock: 17 Kandidatinnen und Kandidaten stehen am 13. November zur Wahl. Für die Partei Die Linke tritt Eva-Maria Kröger an.

Für die Partei Die Linke tritt Eva-Maria Kröger an. Aktuell ist sie Abgeordnete im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern und Fraktionsvorsitzende ihrer Partei in der Rostocker Bürgerschaft. Die 40-Jährige ist in Rostock geboren, lebt in einer Partnerschaft und hat eine Tochter. Sie wandert gern und gibt als Lieblingsort in Rostock den Kleingarten ihrer Eltern an. Ihr Wahlkampfmotto auf den Plakaten: "Eva-Maria Kröger. Gut für die Stadt."

Wahlthemen: Theaterneubau, Kinderarmut, günstiger Nahverkehr

Auf ein Kernthema im Wahlkampf will sich Eva-Maria Kröger nicht festlegen. Dennoch gibt es einige Dinge, die ihr wichtig sind: "Wir haben beschlossen, klimaneutral zu werden. Da muss so viel gemacht werden, da stehen so viele Maßnahmen auf dem Zettel. Wir wollen ein neues Theater bauen, wir wollen die Kulturlandschaft stärken. Wir wollen was gegen Kinderarmut in Rostock tun. Wir haben 200 Sportvereine, die auf Sporthallen gucken, auf Nutzungszeiten, auf Plätze. Wir haben Seniorinnen und Senioren in der Stadt, die weiterhin auch günstig mit dem Nahverkehr fahren wollen. Wir haben so viel zu tun."

Mehr Lebensqualität in allen Stadtteilen Rostocks

Gefragt nach einem weiteren zentralen Thema sagt sie: "Wenn es was sein muss, dann würde ich mich dafür entscheiden, dass es schön wäre, wenn es sich in allen Stadtteilen gleich gut lebt, weil wir haben zwischen den Stadtteilen Unterschiede. Ich habe 22 Jahre lang in Dierkow gelebt, bin da aufgewachsen. Ich möchte, dass wir überall gute Kitas, Schulen, Hortplätze haben, dass wir überall grün haben. Da gibt es Unterschiede und meine Vision wäre, dass es die irgendwann nicht mehr gibt."

Rezept für die OB-Wahl: Vor Ort sein, Haustürgespräche führen

Bei der OB-Wahl 2019 ist der Linken-Kandidat Steffen Bockhahn gegen Claus-Ruhe Madsen in der Stichwahl gescheitert. Eva-Maria Kröger ist für ihre Kandidatur aber zuversichtlich: "Ich mag den Blick in die Glaskugel auch nicht besonders. Steffen Bockhahn hat damals einen sehr engagierten Wahlkampf gemacht und auch ein gutes Ergebnis bekommen. Da möchte ich auch hin. Ich versuche, so viel wie möglich in den Stadtteilen zu sein, Haustürgespräche zu führen. Ich möchte nahbar sein. Ich bin kein Medienstar, da habe ich auch keine Lust drauf. Ich möchte für die Rostockerinnen und Rostocker da sein und ich glaube, dass diese Botschaft auch ankommt."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.10.2022 | 17:30 Uhr