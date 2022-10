OB-Kandidatin Alina Kreis: "Volle Transparenz per Livestream" Stand: 04.10.2022 21:09 Uhr Eine neue Oberbürgermeisterin oder ein neuer Oberbürgermeister für Rostock: 17 Kandidatinnen und Kandidaten stehen am 13. November zur Wahl. Alina Kreis tritt parteilos zur OB-Wahl an und arbeitet derzeit in einer Arztpraxis.

Parteimitglied ist Alina Kreis nicht, war aber bereits für die SPD in Schwerin aktiv. Vor 27 Jahren wurde sie in Kiew geboren. Heute ist sie Mutter von drei Kindern und geschieden. Hobbys hat sie keine, unternimmt aber viel mit ihren Söhnen. Daher sind ihre Lieblingsorte in Rostock auch die die Spielplätze der Stadt. Ihr Wahlkampfmotto lautet: "Ich mache keine Versprechen - ich bin transparent".

Kreis' Wahl-Themen: Für Familien und ältere einsetzen

Kreis sagt, dass sie sich vor allem für ältere Menschen und Familien einsetzten möchte. Besonders liegen ihr die Kinder und Eltern in der Stadt am Herzen, sagt sie. Daher möchte sich Kreis für mehr Kitaplätze und ein Mehrgenerationenmodell hinsichtlich der Kinderbetreuung einsetzten. Auch Rentner würden aus ihrer Sicht davon profitieren, mit Kindern in Kontakt zu sein.

Finanzielle Entlastung, z. B. durch kostenfreies Kita-Essen

Würde sie gewählt werden, möchte sie die Rostockerinnen und Rostocker finanziell entlasten. Angesichts steigender Mieten, Heizkosten und Lebensmittelpreise möchte sie die Bürgerinnen und Bürger unterstützen. Ihrer Meinung nach könnte kostenfreies Essen in den Kitas ein erster Schritt sein.

Per Livestream ins Rathaus schauen

Alina Kreis möchte, falls sie zur Oberbürgermeisterin gewählt wird, für alle transparent sein. Ihre Idee: Per Livestream sollen Bürgerinnen und Bürger sie im Internet jederzeit beobachten können. Damit sollen Rostocks Einwohnerinnen und Einwohner immer nachvollziehen können, was im Büro oder auf Terminen geschieht und mit wem sie spricht.

