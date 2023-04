Stand: 20.04.2023 14:25 Uhr Nord-Stream-Lecks: Keine Gefahr mehr für den Schiffsverkehr

Von den sabotierten Röhren der beiden Ostseepipelines Nord Stream 1 und 2 geht keine Gefahr mehr für den Schiffsverkehr aus. Das hat Dänemark am Mittag mitgeteilt. Die Dänische Energieagentur hat der Schifffahrtsbehörde empfohlen, alle Einschränkungen für den Schiffsverkehr in dem Seegebiet aufzuheben, durch das die Pipelines verlaufen. Nach den Anschlägen im vergangenen Jahr auf die Erdgastrassen bei Bornholm wurden diese Areale weiträumig für den Schiffsverkehr gesperrt, da massiv Gas aus den Lecks ausgetreten war. In dieser Gefahrenzone hätten Schiffe ihren Auftrieb verlieren und sinken können. Wer die Gasröhren zerstört hat, wird noch immer untersucht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.04.2023 | 15:00 Uhr