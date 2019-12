Stand: 16.12.2019 06:04 Uhr

Nord Stream 2 will Pipeline-Bau auch im Winter

Das Konsortium Nord Stream 2 will den bereits in Verzug stehenden Bau der Ostsee-Pipeline über den Winter fortsetzen und abschließen dürfen. Dazu hat die Projektgellschaft einen entsprechenden Änderungsantrag beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg eingereicht. Dieser soll am heutigen Montag erörtert werden. Eine Entscheidung wird allerdings noch nicht erwartet.

Rund 300 Kilometer Leitung fehlt noch

Der Antrag ist nach Unternehmensangaben bereits im September gestellt worden. Dieser sieht vor, auch zwischen Januar und März 2020 Rohre in der Ostsee verlegen zu dürfen. Dies ist bislang nicht erlaubt. Bislang wurden laut Nord Stream mehr als 2.100 Kilometer des Doppelstrangs verlegt, rund 300 Kilometer fehlen noch. Die Antragsunterlagen waren im Vorfeld öffentlich ausgelegt worden. Einwände werden im Laufe des Tages vorgetragen.

Daten zur Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 - Gesamtinvestitionen: ca. 8 bis 10 Milliarden Euro

- Bauzeit: 2018 bis 2020 (geplant)

- Länge: ca. 1.230 Kilometer (weitgehend parallel zu den bestehenden Leitungen)

- Ausgangspunkt: Wyborg an der russischen Ostseeküste an der Grenze zu Finnland

- Endpunkt: Lubmin bei Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern

- Betreiber: Nord Stream AG

- Kapazität: Durch die zwei Röhren sollen bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas im Jahr geliefert werden

- Die Pipelines liegen auf dem Meeresboden auf, 200.000 betonummantelte Rohre (jeden 24 Tonnen schwer) werden verlegt

Umweltschützer fürchten um Überwinterungsgebiete für Meeresvögel

Der Naturschutzbund Deutschland fordert, dass Nord Stream 2 keine Ausnahmegenehmigung für den Bau bekommen soll. Die Trasse verlaufe durch das wichtigste Überwinterungsgebiet für Meeresvögel in der Ostsee, so der Leiter für Meeresschutz beim Nabu, Kim Detloff.

USA drohen mit Sanktionen

Die Erdgasleitung Nord Stream 2 beginnt in Russland und endet an der deutschen Ostseeküste in der Nähe von Greifswald. Durch die Leitung soll von 2020 an unter Umgehung von Polen und der Ukraine russisches Erdgas nach Mitteleuropa fließen. Die USA haben inzwischen Sanktionen gegen die Pipeline auf den Weg gebracht. Die Verlegefirmen ziehen deshalb einen Baustopp in Betracht.

Die Leitung wird je zur Hälfte vom russischen Energieriesen Gazprom und den fünf europäischen Unternehmen OMV, Wintershall Dea, Engie, Uniper und Shell finanziert. Geplant ist, dass Nord Stream 2 künftig eine jährliche Kapazität von 55 Milliarden Kubikmetern erreicht. Das ist genausoviel wie die Kapazität der 2011 eingeweihten ersten Ostseepipeline.

