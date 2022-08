Nord Stream 1: Gazprom kündigt dreitägige Abschaltung an Stand: 19.08.2022 19:42 Uhr Das Hickhack um die Drosselung der russischen Gaslieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 scheint in eine neue Runde zu gehen. Wegen "Wartungsarbeiten" kündigte Nord-Stream-Betreiber Gazprom an, ab Ende August drei Tage lang kein Gas durch die Leitung fließen zu lassen.

Laut Gazprom soll es sich um eine dreitägige Komplettabschaltung handeln. Wegen "einer Reihe routinemäßiger Wartungsarbeiten" werde vom 31. August bis einschließlich 2. September kein Gas in Richtung Deutschland fließen, heißt es in einer Mitteilung des russischen Energiekonzerns vom Freitag. Danach solle der Gastransport auf einem Niveau von 33 Millionen Kubikmetern pro Tag wieder aufgenommen werden - falls es keine technischen Probleme gebe. Die Anlandestation von Nord Stream 1 befindet sich in Lubmin bei Greifswald. Von dort wird das Gas über Landleitungen weitertransportiert.

Gazprom: Kompressorstation Portowaja muss überprüft werden

Die 33 Millionen Kubikmeter entsprechen 20 Prozent der täglichen Maximalleistung, auf die Russland die Lieferung schon vor einigen Wochen verringert hat. In den drei Tagen müsse die einzige funktionierende Turbine der Kompressorstation Portowaja überprüft und überholt werden, hieß es von Gazprom. Eine Wartung sei "immer nach 1.000 Stunden Betrieb erforderlich". Dies solle in Zusammenarbeit mit Spezialisten von Siemens Energy geschehen. Von Siemens Energy gab es auf Anfrage keinen Kommentar zu der Ankündigung von Gazprom.

Katz-und-Maus-Spiel um Gasturbine

Wegen angeblich nötiger Reparaturen hatte Gazprom schon seit längerem den Gasfluss auf 33 Millionen Kubikmeter gedrosselt. Um eine in Kanada reparierte Turbine zurückzuholen, bat Deutschland die Regierung in Ottawa um eine Ausnahme von den Sanktionen gegen Moskau. Doch als das Aggregat zurück in Deutschland war, zeigte Gazprom keine Eile, es einzubauen. Gazprom sprach von fehlenden Papieren. Die Bundesregierung warf Moskau deshalb vor, die technischen Probleme nur vorzuschützen.

"Angriff mit Energie als Waffe"

Bereits seit Juni sind die Gas-Lieferungen aus Russland stark reduziert. Im Juli hatte der Konzern die Gaslieferungen durch die Pipeline schon einmal für zehn Tage gestoppt. Zur Begründung wurden ebenfalls Wartungsarbeiten angegeben. Die Gas-Drosselungen seitens Russland hatten scharfe Kritik aus Deutschland nach sich gezogen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bezeichnete im Juni das russische Vorgehen als einen "Angriff mit Energie als Waffe".

Furcht vor Gasmangel in Deutschland

Die Reduzierung der Gasliefermengen hatte Befürchtungen ausgelöst, es könne zu einem Gasmangel in Deutschland kommen. Die Bundesregierung versucht, mit alternativen Versorgungswegen und Einsparungen gegenzusteuern. Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine versucht Deutschland, seine Abhängigkeit von russischem Erdgas zu verringern. Um die Speicher für die Heizsaison zu füllen, wird nach anderen Lieferanten gesucht. Die Doppelleitung Nord Stream 1 transportiert seit 2011 Gas unter der Ostsee nach Deutschland.

Europäischer Gaspreis erreicht neuen Höchststand

Als Reaktion auf die Gazprom-Mitteilung vom Freitag erreichte an der Energiebörse in den Niederlanden der als Referenz geltende Terminkontrakt TTF am Abend den Preis von 257,40 Euro pro Megawattstunde - so viel wie noch nie zum Handelsschluss. Schon im Tagesverlauf war der Gaspreis gestiegen. Analysten erklärten den Preisanstieg unter anderem mit Äußerungen von Netzagenturchef Klaus Müller. Dieser hatte in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview gesagt, die vom Bund verordneten Ziele zur Füllung der Gasspeicher ließen sich kaum erreichen.

Kubicki fordert Öffnung von Nord Stream 2 - breiter Widerspruch

In Deutschland flammte unterdessen am Freitag die schon für beendet gehaltene Debatte über die Ostseepipeline Nord Stream 2 wieder auf. FDP-Vize Wolfgang Kubicki forderte die Öffnung der Röhre zur Verbesserung der Gasversorgung in Deutschland, stieß damit aber auf scharfen Widerspruch. Von führenden Liberalen und auch den Koalitionspartnern SPD und Grüne wurde der Vorstoß zurückgewiesen. Auch FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner ging auf Distanz. Er halte den Vorschlag für "falsch und abwegig", sagte eine Sprecherin seines Ministeriums in Berlin. Die Bundesregierung hatte nach dem russischen Überfall auf die Ukraine die Inbetriebnahme der fertiggebauten Nord-Stream-2-Leitung ausgeschlossen.

