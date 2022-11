Stand: 30.11.2022 16:32 Uhr Erster Störtebeker-Regisseur Roland Oehme ist tot

Der langjährige Regisseur der Störtebeker-Festspiele in Ralswiek auf Rügen - Roland Oehme - ist tot. Er starb gestern nach kurzer Krankheit im Alter von 87 Jahren, teilte die Defa-Stiftung mit. Bei der DEFA drehte Roland Oehme zwischen 1968 und 1991 neun Kinofilme. Darunter "Wie füttert man einen Esel?» 1973 mit Manfred Krug in der Hauptrolle sowie die Satire «Ein irrer Duft von frischem Heu» von 1977 über das Verhältnis zwischen der SED und der Kirche. Bei den Störtebeker-Festspielen war Roland Oehme zwischen 1993 und 2002 in den ersten zehn Jahren nach dem Neustart als Regisseur verantwortlich. Anschließend arbeitete er bis 2013 als Autor für die Müritz-Saga in Waren.

