Rostock: Polizei warnt vor Betrugsmasche mit Corona-Tests

Die Polizei in Rostock warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Vor allem Firmen und Vereine, aber auch Privatpersonen erhielten offenbar in den vergangenen Tagen vermehrt Rechnungen für Corona-Tests. So sollte ein gemeinnütziger Verein in Rostock 13.000 Tests erhalten haben. Dafür wurden knapp 38.000 Euro in Rechnung gestellt. Ausgestellt sind die Schreiben von der Firma IG Trade Im- und Export in Moers. Wer solche Schreiben erhält, sollte auf Anraten der Polizei Anzeige erstatten.

