Stand: 19.09.2022 06:10 Uhr Neubrandenburg: Uwe-Johnson-Tage beginnen

In Neubrandenburg beginnen am Abend die Uwe-Johnson-Tage 2022. Zum Lesefestival ist unter anderen der umstrittene Schriftsteller Uwe Tellkamp eingeladen. Er wurde für seinen Romanzyklus "Der Turm" mit dem Johnson-Preis ausgezeichnet und tritt im Oktober in Neubrandenburg auf. Aber auch Autoren wie Désirée Opela, Torsten Schulz und Benjamin Quaderer werden in den in Neubrandenburg, Neustrelitz oder Güstrow lesen. Die Uwe-Johnson-Tage gehen bis zum 27. Oktober.

