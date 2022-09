Stand: 15.09.2022 16:43 Uhr Neubrandenburg: Gründerinnen gewinnen IHK-Wettbewerb

Zwei Unternehmerinnen aus Eggesin haben den Gründerinnen-Wettbewerb der IHK gewonnen. Die Industrie-und Handelskammer hat in Neubrandenburg Monique Finck und Nicole Wolf vom DysCare Pflegezentrum geehrt. Seit 2019 werden dort 24 intensivpflichtige Patienten und Patientinnen in zwei Wohngruppen betreut. Mit den 3.000 Euro Preisgeld wollen die beiden Gründerinnen nach eigenen Angaben ein Fest als Dankeschön für ihre 30 Beschäftigten und die Bewohner ihres Pflegezentrums geben. Ausgezeichnet wurden außerdem die Gründerin des Märchengartens in Grammtin bei Stavenhagen und die beiden Betreiberinnen des "Kiek-in-Küstenmarkt" in Weltzin bei Altentreptow.

