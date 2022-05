Stand: 09.05.2022 05:10 Uhr Demmin: Demonstrationen ohne Störungen verlaufen

Bei den Demonstrationen rund um den 8. Mai in Demmin blieb es am Sonntagabend weitestgehend ruhig. Die Polizei registrierte einen Zwischenfall während der Abschluss-Kundgebung der NPD auf dem Hafengelände. Ein 29-jähriger Mann aus der Region Demmin habe auf dem anderen Ufer der Peene im Naturschutzgebiet Pyrotechnik gezündet, so eine Polizeisprecherin. Gegen ihn werde jetzt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Sprengstoff- und Naturschutzgesetz ermittelt. Ansonsten sei das Friedensfest in Demmin, der Demonstrationszug eines linken Bündnisses und der anschließende NDP-Aufmarsch ohne Störungen verlaufen. An der Demo des linken Bündnisses beteiligten etwa 200 Menschen. Die Polizei zählte bei der NPD-Demo rund 130 Teilnehmer. Um mögliche Auseinandersetzungen zwischen linken und rechten Teilnehmern zu verhindern, war die Polizei in Demmin mit etwa 600 Beamten im Einsatz. | 09.05.2022 05:10