Stand: 09.05.2023 11:30 Uhr Stern Buchholz: Größerer Polizeieinsatz in Erstaufnahmeeinrichtung

In der Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz bei Schwerin ist Montagabend ein Volleyballspiel eskaliert. Mehrere Bewohner gerieten in einen Streit, bei dem Tierabwehrspray zum Einsatz kam und ein Stein flog. Da sich zu diesem Zeitpunkt rund 40 Personen auf dem Spielfeld aufhielten und die Lage unübersichtlich war, rückte die Polizei mit zehn Einsatzwagen an. Bei der Auseinandersetzung wurden fünf Männer - Russen und Marokkaner - im Alter von 20 bis 28 Jahren leicht verletzt. Gegen einen 26-jährigen Marokkaner und und einen 27-jährigen Algerier ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

