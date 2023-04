Stand: 11.04.2023 16:00 Uhr Neubrandenburg: Mutmaßliche Räuber in Haft

Das Amtsgericht Neubrandenburg hat gegen zwei mutmaßliche Räuber Haftbefehl erlassen. Sie sollen Montagnachmittag einen jungen Mann in der Innenstadt von Neubrandenburg beraubt und erpresst haben, so eine Polizeisprecherin. Nach ersten Ermittlungen sollen ein 18 und 19 Jahre alte Syrer einem 20-jährigen Deutschen unter Androhung von Gewalt Gegenstände und Geld geraubt haben. Die Ermittlungen zur genauen Vorgeschichte und zum tatsächliche Motiv stünden erst am Anfang, heißt es. Fest steht, dass sich Opfer und die mutmaßlichen Täter kannten. Der 19-jährige sei bereits einschlägig vorbestraft und musste sich deshalb regelmäßig bei der Polizei melden. Auch sein 18-Jähriger Komplize sei den Beamten kein Unbekannter, heißt es. In Untersuchenhaft seien sie unter anderem wegen des Verdachts des schweren Raubes gekommen.

