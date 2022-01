Neue Frachtflugzeuge für Rostock-Laage? Stand: 26.01.2022 16:52 Uhr Offenbar hat German Airways fünf kleinere Frachtflugzeuge bestellt, die künftig am Flughafen in Laage stationiert werden sollen. German Airways gehört, ebenso seit kurzem wie der Flughafen, zur Berliner Zeitfracht-Gruppe.

von Axel Krummenauer

Wenige Wochen nach der Übernahme des Flughafens Rostock-Laage durch die Berliner Zeitfracht-Gruppe investiert diese offenbar in den neuen Standort. Wie das Zeitungsmagazin WirtschaftsWoche und das Schweizer Online-Portal ch-aviation berichten, hat die Fluggesellschaft German Airways, die ebenfalls zur Zeitfracht-Gruppe gehört, beim französisch-italienischen Konsortium Avions de Transport Régional fünf Maschinen vom Typ ATR72-600 geordert. Diese sind vor allem für Kurzstreckenflüge geeignet.

Zeitfracht hatte Kauf angekündigt

Zeitfracht wollte auf Anfrage diese Medienberichte nicht kommentieren. Ende November hatte Zeitfracht-Vorstands-Chef Wolfram Simon-Schröter im NDR Interview jedoch angekündigt, dass "unsere eigene Fluggesellschaft in überschaubarer Zeit auch entsprechende Frachtflugzeuge in die Flotte aufnehmen wird". Den Medienberichten zufolge sollen die fünf Frachtmaschinen am Standort in Laage stationiert werden. Simon-Schröter hatte zuvor bereits angekündigt, dass die Wartungsbasis für die bisherigen Flugzeuge der Airline von Köln/Bonn nach Laage verlegt werden soll.

Übernahme des Flughafens

Nach über 28 Jahren in öffentlicher Hand war die „Flughafen Rostock Laage Güstrow GmbH“ am 1. Januar 2022 an Zeitfracht verkauft worden. Der Kaufpreis betrug nach NDR-Informationen 200.000 Euro. Alle der 86 Beschäftigten des Flughafens wurden nach Zeitfracht-Angaben übernommen. Der zivile Teil in Laage ist damit der einzige Verkehrsflughafen Deutschlands, der zu 100% in privater Hand ist. Auf dem militärischen Fliegerhorst ist das Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff" mit insgesamt 35 Eurofightern stationiert.

Laage soll Luftfrachtdrehkreuz werden

Bis zum Jahr 2025 soll der Flughafen Laage zu einem "kleinen Luftfrachtdrehkreuz" umgebaut werden, hatte Zeitfracht-Vorstand Simon-Schröter im NDR Interview angekündigt. Wie das gelingen soll und warum er zusätzlich zum Flughafen noch rund 2,5 Millionen Euro dazu bekommen hat, ist Thema in der aktuellen Folge unseres Regionalpodcasts "Dorf Stadt Kreis" - starke Geschichten aus dem Norden: Nach 28 Jahren: Setzt Laage endlich zum Höhenflug an?

