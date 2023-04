Stand: 18.04.2023 10:02 Uhr Neubukow: Vermeintliche Waffe löst Polizeieinsatz aus

Vier Jugendliche haben am Montagabend einen Polizeieinsatz in Neubukow (Landkreis Rostock) ausgelöst. Wie die Beamten mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 17 Uhr an einem Bahn-Haltepunkt. Ein Zugbegleiter hatte gesehen, wie die Jugendlichen dort an einem Wetterunterstand mit einer Schusswaffe hantierten. Bei Ankunft der Streife versuchte die Gruppe zu flüchten, konnte jedoch kurz darauf gestellt werden. Bei der Durchsuchung der Jugendlichen wurde die vermeintliche Waffe gefunden. Diese stellte sich als Feuerzeug heraus. Die Bundespolizei entsorgte dieses.

