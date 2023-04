Stand: 26.04.2023 11:40 Uhr Neubukow: Schwarzfahrer attackiert Zugpersonal

In einem Regionalzug von Wismar nach Rostock hat gestern ein 28-Jähriger randaliert. Laut Bundespolizei hatte der Mann weder ein gültiges Ticket noch Bargeld. Nachdem ein Zugbegleiter seine Scheckkarte an sich genommen hatte, habe der Schwarzfahrer auf ihn eingeschlagen, im Abteil randaliert und bei einem Halt in Neubukow auch den Lokführer angegriffen. Dort habe dann die Polizei eingegriffen. Der Zugbegleiter habe bei der Auseinandersetzung eine Platzwunde am Kopf davongetragen und sei von hinzugerufenen Rettungskräften behandelt worden. Der Randalierer wurde von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Durch den Vorfall hatten drei Züge Verspätung.

