Neubrandenburg: Feuer zerstört 50 Bootsschuppen Stand: 05.05.2022 13:30 Uhr Bei einem Feuer in Neubrandenburg sind am Donnerstagmorgen 50 Bootsschuppen abgebrannt. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Es ist aber nicht der erste in der Anlage. Beitrag anhören 1 Min

Wenige Stunden nach dem Brand in der Bootsschuppenanlage in der Neubrandenburger Schillerstraße ist die Fassungslosigkeit groß. Einige Besitzer blickten mit Tränen auf ihre abgebrannten Häuser. Rund 50 Schuppen sind bei dem Feuer am Donnerstagmorgen zerstört worden.

Wie die Polizei mitteilte, hatten mehrere Anwohner gegen 4 Uhr das Feuer gemeldet. Mittlerweile ist der Brand gelöscht. Rund 50 Feuerwehrleute aus den Wehren der Region waren an dem Einsatz beteiligt. Anwohner waren zeitweise dazu angehalten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

"Keiner weiß, wie es nun weitergeht"

Harry Kays besitzt auch einen Schuppen in der Anlage. "Keiner weiß, wie es nun weitergeht", sagte er gegenüber NDR MV Live. Viele ältere Menschen hätten sich hier einen schönen Lebensabend versprochen, ihre gesamten Ersparnisse in die Schuppen gesteckt.

Am Morgen war noch von zehn abgebrannten Bootshäusern die Rede, am Vormittag war dann klar: etwa 50 wurden zerstört. Der Schaden wird laut Polizei auf mehrere 100.000 Euro geschätzt. Verletzte gab es bei dem Brand nicht.

Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist nach Angaben der Polizei noch nicht bekannt. "Die Ermittlungen haben gerade erst begonnen", sagte Alexander Gombert von der Polizeiinspektion Neubrandenburg bei NDR MV Live. Die Beamten gingen aber davon aus, dass Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann.

Erst vor knapp drei Wochen hatte es schon einmal in der Anlage gebrannt. Fünf Bootsschuppen wurden dabei zerstört oder beschädigt, der Schaden war auf rund 100.000 Euro geschätzt worden. "Ein Zusammenhang beider Fälle kann nicht ausgeschlossen werden", erklärte Gombert weiter.

