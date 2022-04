Nationalpark Jasmund: 26-Jähriger beim Klettern abgestürzt

Stand: 23.04.2022 16:27 Uhr

An den Wissower Klinken auf der Insel Rügen ist am Samstagvormittag ein Wanderer verunglückt. Der Mann aus Rostock stürzte mehrere Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer.