Nach Weihnachtsferien wieder Corona-Modell in Schulen von MV Stand: 21.12.2022 05:45 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern steht der letzte Schultag in diesem Kalenderjahr an. Im neuen Jahr soll wieder das Phasen-Modell aus Corona-Zeiten gelten. Die Bildungsministerin reagiert damit auf den vielerorts hohen Krankenstand. Kritik kommt aus der Opposition.

Rund 200.000 Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrkräfte starten in die Weihnachtsferien. Knapp zwei Wochen haben allgemeinbildende und Berufsschulen im Land Pause. An vielen Schulen werden die freien Tage sehnlichst erwartet. Durch Atemwegsinfektionen und Grippefälle gab es zuletzt vielerorts einen hohen Krankenstand bei Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften. Bildungsministerin Simone Oldenburg (Die Linke) hatte deshalb am Montag das Phasen-Modell aus Corona-Zeiten vorübergehend ausgeweitet.

Abschlussklassen weiterhin in Präsenzunterricht

Damit können Schulleitungen nunmehr auch bei anderen Krankheitsbildern für bestimmte Jahrgangsstufen Wechsel- oder Distanzunterricht organisieren, wenn nicht mehr genügend Lehrer zur Verfügung stehen. Mit dieser Regelung starten die Schulen auch ins neue Jahr.

Diese sieht vor, dass Schulen je nach Verfügbarkeit von Lehrkräften ab der Jahrgangsstufe sieben auch in den Distanz- oder Wechselunterricht gehen können. In den Jahrgangsstufen eins bis sechs soll auch bei eingeschränktem Lehrkräfteeinsatz in Präsenz unterrichtet werden. Notfalls soll eine Notbetreuung angeboten werden. Auch für die Abschlussklassen soll es weiterhin Präsenzunterricht geben.

MV CDU kritisiert Bildungsministerin

Die Landes-CDU kritisiert, die Bildungsministerin habe zu spät auf die Krankheitswelle reagiert und das auch nur unzureichend. Der CDU-Landtagsabgeordnete Torsten Renz sagte, schon den ganzen Dezember rausche die Krankheitswelle durchs Land. Es sei aber weder der Krankenstand aktuell erhoben, noch sei Vorsorge getroffen worden. Die Schüler hätten nach Corona nun weitere Lücken im Schulstoff, wie dieser aufgeholt werde soll, man weiß es nicht, so Renz. Erster Schultag nach dem Jahreswechsel ist Dienstag der 3. Januar.

