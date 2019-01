Stand: 21.01.2019 04:37 Uhr

Nach Rüge: CDU prüft "Maßnahmen" gegen Strenz

von Stefan Ludmann, NDR 1 Radio MV

Die Wismarer CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Strenz muss nach der Rüge des Bundestagspräsidiums mit weiteren Konsequenzen rechnen. Nach Informationen von NDR 1 Radio MV droht ihr auch die Aberkennung des Ehrenvorsitzes in ihrem CDU-Kreisverband Ludwigslust-Parchim. Hintergrund sind Nebeneinkünfte aus zweifelhaften Aserbaidschan-Verbindungen der CDU-Abgeordneten, die kurz vor der Bundestagswahl 2017 bekannt wurden.

Waldmüller will "Maßnahmen ergreifen"

Jetzt wächst der innerparteiliche Druck auf Strenz: Der Kreisvorsitzende der CDU Ludwigslust-Parchim, Wolfgang Waldmüller, spricht von einer Belastung. Mit der Rüge des Bundestagspräsidiums sei ein Fehlverhalten erstmals offenkundig. "Den Vorfall müssen wir im Kreisvorstand behandeln", sagte Waldmüller auch mit Blick auf die Frage, ob Strenz ihren Ehrenvorsitz behalten kann. Festlegen wollte er sich nicht. Es gehe darum, "Maßnahmen zu ergreifen", so Waldmüller, der die seit langem brodelnde Affäre um seine Parteikollegin bisher nicht kommentieren wollte. Waldmüller ist auch Landtagsabgeordneter und Generalsekretär der Landes-CDU.

Strenz sieht keinen Grund für Mandatsverzicht

Strenz sagte NDR 1 Radio MV am Sonnabend am Rande des CDU-Parteitags in Rostock, sie werde die Rüge des Bundestagspräsidiums akzeptieren. Wörtlich: "Bei Falschparken gibt es auch ein Ticket". Sie werde auch ein mögliches Ordnungsgeld zahlen. Anlass zu weiteren Konsequenzen, etwa einem Mandatsverzicht, sieht die 51-jährige gebürtige Lübzerin nicht. Im Gegenteil: Wenn die Basis es wünsche, so Strenz, sei sie zu einer Kandidatur bei der nächsten Bundestagswahl bereit. Die Lobbyismus- und Korruptionsvorwürfe hatte die Abgeordnete vehement bestritten.

Geschäfte mit Aserbaidschan-Bezug

Strenz wurde wegen eines Verstoßes gegen die Verhaltensregeln des Bundestags gerügt. Die sehen eine Veröffentlichungspflicht von Geschäftsbeziehungen und Nebeneinkünften vor. Strenz hatte ihre geschäftlichen Beziehungen zu der Firma Line M-Trade, die Verbindungen ins autokratische Aserbaidschan hatte, lange verschwiegen und zu spät angezeigt. Auch ihre Geschäftsführertätigkeit für eine eigene Firma Event GmbH, die Geschäfte mit Aserbaidschan-Bezug abwickelte, ließ sie unerwähnt, ebenso ihre daraus erzielten Einkünfte in Höhe von bis zu 30.000 Euro.

Da Strenz auch Wahlbeobachterin des Europarats in dem Land war und sie dem Regime einen korrekten Ablauf der Wahlen attestierte, wurden gegen sie Lobbyismus- und Korruptionsvorwürfe laut. Strenz hatte zuvor immer betont, sie habe alle Transparenzpflichten erfüllt - das Bundestagspräsidum sieht das mit seiner Rüge offenbar anders.

LobbyControl: Keine Petitesse

In einem eigenen Untersuchungsbericht hatte der Europarat bereits ein Verstoß gegen seine Verhaltensregeln festgestellt und der Abgeordneten ein lebenslanges Hausverbot für seine Gebäude erteilt. Die Anti-Korruptionsverband LobbyControl fordert jetzt weitere Konsequenzen: Strenz habe ihre Wähler getäuscht, sie müsse ihr Mandat niederlegen, andernfalls solle die Unionsfraktion sie ausschließen. Die Angelegenheit sei kein "Petitesse", so LobbyControl-Sprecher Timo Lange.

Das Regime in Baku habe in den vergangenen Jahren systematisch Geld und Geschenke an europäische Politiker vergeben, um seine Interessen durchzusetzen und sein angeschlagenes Image aufzupolieren. Strenz sei Teil des Lobby-Netzwerkes gewesen. Es könne nicht sein, dass zweifelhafte Regime mit solchen Methode Einfluss auf die deutsche Politik nehmen, so Lange.

