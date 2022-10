Nach Feuer in Flüchtlingsunterkunft ermittelt der Staatsschutz Stand: 20.10.2022 15:05 Uhr Nachdem eine Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf bei Wismar niedergebrannt ist, ermittelt der Staatsschutz. Die Polizei schließt ein politisches Motiv nicht aus.

Nach dem Brand einer Flüchtlingsunterkunft in Groß Strömkendorf bei Wismar hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) entsetzt reagiert. "Menschen, die vor Putins Krieg bei uns in Deutschland Schutz gefunden haben, mussten aus den Flammen gerettet werden", so die SPD-Politikerin. Sie kündigte an, noch heute Abend nach Groß Strömkendorf zu fahren.

Politischer Hintergrund vermutet

Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge von Brandstiftung aus und vermutet einen politischen Hintergrund, weshalb der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen hat, so das Polizeipräsidium Rostock. Am Wochenende zuvor hatte die Polizei die Unterkunft bereits wegen einer Hakenkreuz-Schmiererei auf dem Eingangsschild aufgesucht, wie Landrat Tino Schomann (CDU) mitteilte. "Auch aus meiner langjährigen Erfahrung als Feuerwehrmann gehe ich derzeit davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde", so Schomann. Ein Einsatzleiter vor Ort wies allerdings darauf hin, dass seit geraumer Zeit in der Region nach einem "Feuerteufel" gefahndet wird, der mutmaßlich mehrere Brände gelegt hat.

17 Bewohner konnten sich ins Freie retten

Gegen 21:20 Uhr war am Mittwochabend in der Einrichtung in Groß Strömkendorf ein Alarmsignal angeschlagen. Zu diesem Zeitpunkt schlugen bereits Flammen aus einem Fenster an der Vorderseite des reetgedeckten Daches. Während die Feuerwehr alarmiert wurde, versuchten Mitarbeiter der Einrichtung und Passanten den Brand mit Feuerlöschern zu löschen. Zu dem Zeitpunkt befanden sich 17 Personen in der Unterkunft - 14 Geflüchtete aus der Ukraine und drei Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Das DRK betreibt die Unterkunft. Bewohner und Betreuer konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf die benachbarten Gebäude übergreift. Das Gebäude selbst brannte aus. Rauch und Qualm stiegen auch Stunden später aus den Ruinen. Am Löscheinsatz waren bis zu 120 Einsatzkräfte und etwa 20 Einsatzfahrzeuge beteiligt. Jetzt soll ein Brandgutachter die Ursache des Brandes klären. Der Sachverständige kommt im Auftrag der Staatsanwaltschaft zum Einsatz, sobald es die Standsicherheit der Brandruine ermöglicht.

Heimleiter: "Unsicherheit noch einmal erleben"

Der Leiter der Flüchtlingsunterkunft "Schäfereck", Andrej Bondartschuk, der selbst aus der Ukraine stammt, sagte: "Ich finde das sehr erschreckend, dass man in dem Land ankommt, wo man in Sicherheit ist und geschützt und plötzlich muss man wieder einmal sein Heim verlassen. Man muss wieder einmal um die eigene Sicherheit bangen und diese Unsicherheit noch einmal erlebten, die man schon mal erlebt hat."

Bürgermeister: “Bin erschrocken und verärgert”

Tino Schmidt (SPD), Bürgermeister von Blowatz, wozu Groß Strömkendorf gehört, sagte, dass es bisher keine Anzeichen für rechtsmotivierte Umtriebe gegeben habe. Man habe ein sehr gutes Verhältnis zu den Kriegsflüchtlingen. In dem Hotel waren zeitweise bis zu 170 Menschen aus der Ukraine untergebracht. Im Sommer habe man zusammen mit den Flüchtlingen und dem DRK noch ein Sommerfest gefeiert. Wismars Bürgermeister, Thomas Beyer (SPD), sicherte dem Landkreis Nordwestmecklenburg zudem jegliche Unterstützung der Hansestadt Wismar zu: "Der Brand in Groß Strömkendorf erschreckt uns zutiefst und wir sind froh, dass niemand zu Schaden gekommen ist. Wir danken den Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehren herzlich für ihren Einsatz. Sollte sich der Verdacht auf Brandstiftung erhärten, hoffen wir, dass die Täter schnell gefasst werden."

Ministerpräsidentin: "Grausam und unmenschlich"

Am Vormittag bereits besuchte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) den Brandort. "Wenn sich dieser Verdacht bestätigt, dass es Brandstiftung gegen eine Flüchtlingsunterkunft gab, dann muss das ganz harte Konsequenzen haben, denn so etwas wäre grausam und unmenschlich", sagte die SPD-Politikerin. In Mecklenburg-Vorpommern sowie im Rest von Deutschland würden viele Menschen den Geflüchteten helfen, so Schwesig weiter. "Wenn jetzt Einzelne dagegen mit Gewalt vorgehen wollen, wird die Polizei und werden die Sicherheitsbehörden hart reagieren. Das dulden wir in unserem Land nicht." Die Vorsitzende des Landesflüchtlingsrats, Ulrike Seemann-Katz, wollte einen ausländerfeindlichen Hintergrund nicht ausschließen. Sie wies darauf hin, dass es auf den sogenannten Montagsdemonstrationen "Hassparolen" gegeben habe. Aufklärung sei jetzt dringend und schnell nötig. "Aber genauso wenig sind volksverhetzende 'Meinungen' zu dulden. Wenn wir geistige Brandstiftung zulassen, können wir bald alle nicht mehr sicher leben."

Die Landesvorsitzende der Linken in Mecklenburg-Vorpommern, Vanessa Müller, erklärte: "Wir erleben leider, dass die Solidarität in der Gesellschaft mit Geflüchteten in diesen Krisenzeiten offensichtlich bröckelt - dem müssen wir uns, unabhängig von diesem Brand, entgegenstellen.“ Der Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion, Nikolaus Kramer, sagte, Brandanschläge auf Menschen seien "widerlich und entziehen sich jeglichem politischen Diskurs". Der Rechtsstaat müsse mit aller Härte reagieren.





Die Grünen-Landtagsabgeordnete Anne Shepley schrieb auf Twitter: "Eine entsetzliche Tat, die mich wütend macht und unendlich traurig: 30 Jahre nach Lichtenhagen stehen in MV wieder Flüchtlingsunterkünfte in Flammen." Der Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion René Domke sagte, sofern sich ein Brandanschlag bestätigen würde, wäre es erschütternd, mit welchem Hass und mit welcher moralischen Verrohung ein Anschlag auf Menschen verübt wurde, die unseren Schutz brauchen. Nichts kann dies rechtfertigen".

