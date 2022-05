NRW-Wahl: Das sind die Reaktionen aus MV Stand: 16.05.2022 05:50 Uhr Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist die CDU stärkste Kraft und die Grünen legen deutlich zu. Alle anderen Parteien müssen Verluste hinnehmen. Entsprechend fallen die Reaktionen in Mecklenburg-Vorpommern aus.

CDU-Landeschef Franz-Robert Liskow sprach von einem "Arbeitssieg". Sein Parteikollege NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst habe nur wenige Monate Zeit gehabt, in der Staatskanzlei zu glänzen. Noch klarer als in Schleswig-Holstein sei das ein Ergebnis, das auf inhaltlich überzeugender Arbeit und einer Mannschaftsleistung basiere. Als klarer Wahlsieger habe die CDU den Regierungsauftrag.

Enttäuschte Hoffnungen bei der SPD

"Die CDU ist klar auf Platz 1 gelandet. Dazu gratuliere ich", so Mecklenburg-Vorpommerns SPD-Generalsekreträr Julian Barlen. Schwarz-gelb habe jetzt allerdings keine Mehrheit mehr, es sei jetzt an den Parteien in NRW, neue Mehrheiten zu finden. Mit Blick auf das historisch schlechte Ergebnis der Sozialdemokraten, sagte Barlen: "Natürlich haben wir alle auf ein besseres Ergebnis gehofft."

Weitere Informationen Fünf Erkenntnisse aus der NRW-Wahl Die NRW-CDU gewinnt, kann aber nicht sicher regieren. Alles Wichtige zur Wahl bei tagesschau.de. extern

Kein Weg mehr an den Grünen vorbei

Die Grünen in Mecklenburg-Vorpommern gratulierten der Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur in NRW. "Dank dieses starken Zuspruchs aus der Bevölkerung führt bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen in den nächsten Tagen kein Weg an den Grünen vorbei", sagte die Grünen-Landesvorsitzende Weike Bandlow am Sonntagabend.

Linke wollen sich konsequent erneuern

Für die Linke sei es wieder ein bitterer Wahlabend gewesen, so deren Landeschefs, Vanessa Müller und Peter Ritter: Der Weg zu Erneuerung werde schwer, müsse aber konsequent beschritten werden: "Das Ergebnis zeigt, dass wir als Partei viel Arbeit vor uns haben."

FDP: Erfolge besser herausstellen

Angesichts der Verluste seiner Partei in NRW sagte FDP-Landeschef René Domke, es sei ein schwerer Schlag, dass die gute Regierungsarbeit so wenig für die FDP einzahlt habe. "Wir Freie Demokraten werden nun analysieren, wie wir unsere Erfolge und Inhalte besser kommunizieren können und auch, wie wir innerhalb der Ampel-Koalition im Bund besser Profil gewinnen können."

AfD mit Luft nach oben auf Kurs

Für die AfD ist der Wiedereinzug in den Landtag ein wichtiger Erfolg, so Landeschef Leif-Erik Holm. Nur die AfD verhindere, dass Politik zu "linksgrüner Einheitssoße" werde. Sicherlich sähen sie für die AfD Luft nach oben, aber der Kurs in NRW stimme.

Weitere Informationen Wahl in SH: Parteien aus MV gratulieren Günther CDU und Grüne in Mecklenburg-Vorpommern zeigten sich zufrieden mit dem Ergebnis im Nachbarland. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 16.05.2022 | 06:00 Uhr