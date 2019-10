Stand: 02.10.2019 06:38 Uhr

Thomas-Cook-Pleite bedroht kleine Hotels

Durch die Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook sind in Mecklenburg-Vorpommern etliche Kleinbetriebe im Hotel- und Übernachtungsgewerbe in ihrer Existenz bedroht. Zu dieser Einschätzung kommt der Präsident des Landesverbandes des Deutschen Hotel-und Gaststättenverbandes (Dehoga) Lars Schwarz. Größere Betriebe könnten die Ausfälle besser verkraften. Seit Juli 2019 seien nahezu alle Rechnungen von Thomas Cook nicht mehr beglichen worden.

Schaden in Einzelfällen über 100.000 Euro

Betroffen sind nach Schätzungen des Verbandes mindestens 150 Hotels im Land. Der finanzielle Schaden betrage pro Betrieb in den meisten Fällen zwischen 50.000 Euro und mehr als 100.000 Euro. Einige Kleinbetriebe mit geringen Bettenzahlen seien deshalb in ihrer Existenz bedroht. Die Betriebe hätten zwar die Übernachtungs- und Versorgungsleistungen erbracht, dafür jedoch kein Geld erhalten. Dies werde zu Entlassungen von Beschäftigten und zu Betriebsstilllegungen führen, so der Dehoga-Präsident.

Kein Kontakt zum Insolvenzverwalter

Andreas Wagner, der in Breege auf Rügen zwei kleine Hotels betreibt, sprach gegenüber NDR 1 Radio MV von einen fünfstelligen Betrag, der ihm durch die Thomas-Cook-Pleite fehle. „Ob wir das Geld je wiedersehen, ist ungewiss“, so Wagner. Er habe keinen Kontakt zum Insolvenzverwalter. Er brauche das Geld als sogenanntes "Wintergeld", um Löhne zu zahlen, Kredite zu bedienen und Investitionen zu tätigen.

