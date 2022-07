NDR MV Podcast: "Akte Nord Stream 2 - Gas, Geld, Geheimnisse"

Stand: 17.05.2022 16:16 Uhr

Nord Stream 2: Ganz Deutschland kennt die Ostseepipeline, die in Lubmin anlandet. Sie steht beispielhaft für die Verstrickungen deutsch-russischer Wirtschaftsinteressen. Mit Beginn des Krieges in der Ukraine stehen solche Verstrickungen jedoch bundesweit auf dem Prüfstand und dabei gerät Mecklenburg-Vorpommern immer weiter in den Fokus.