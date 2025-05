Stand: 08.05.2025 11:30 Uhr "Wappen von Breege" bereits seit 20 Jahren unterwegs

Zwei Dekaden ist das Kreuzfahrtschiff nach Hiddensee (Landkreis Vorpommern-Rügen) bereits in den Boddengewässern unterwegs. Unzählige Seemeilen hat die "Wappen von Breege" dabei zurückgelegt. Anfang Mai 2005 wurde sie feierlich getauft. Auf Kiel gelegt wurde das Fahrgastschiff in der Werft "Schiffbau- und Entwicklungsgesellschaft Tangermünde" an der Elbe. Von Tangermünde aus ging es für die "Wappen von Breege" im April 2005 stromabwärts nach Hamburg, wo Schornstein und Mast gesetzt wurden. Danach nahm das Fahrgastschiff Kurs durch den Nord-Ostsee-Kanal, über die Ostsee bis in den Heimathafen Breege auf der Insel Rügen.

