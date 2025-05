Stand: 08.05.2025 13:06 Uhr U-Boote für Singapur: Bau in Wismar möglich

Das Rüstungsunternehmen Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) wird zwei weitere U-Boote für Singapur bauen. Der Vertrag dafür wurde am Mittwoch unterschrieben. Vier U-Boote des Typs 218SG für den Insel- und Stadtstaat in Südostasien wurden und werden gerade in Kiel gebaut. Noch sei laut einem Unternehmenssprecher nicht klar, ob die zwei neuen U-Boote wieder am Kieler Hauptsitz oder am Wismarer Standort gebaut werden. Jetzt würden erst die Planungen beginnen. Trotz hoher Auslastung beider Standorte bis in die 2040er Jahre könnten aber beide U-Boote gebaut werden.

Der Umbau zur Rüstungswerft läuft

Erst kürzlich hat die Disney Adventure die Wismarer Werfthalle verlassen. Damit kann der Umbau der Werft für den U-Boot weitergehen. Für etwa 220 Millionen Euro soll eine Druckkörperstraße entstehen, in der Unterwasserboote gebaut werden können. Auch die Sicherheitsvorkehrungen werden weiter hochgefahren. Bis Ende des Jahres sollen etwa 140 Mitarbeiter eingestellt werden. Langfristig sollen bis zu 1.500 Menschen auf der Werft für TKMS arbeiten. Allerdings nicht mehr unter dem Namen. Der wird Anfang Juni geändert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 08.05.2025 | 12:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg