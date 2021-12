NDR MV Live: Land bereitet Kinderimpfungen vor Stand: 10.12.2021 05:12 Uhr Am 13. Dezember soll der Biontech-Impfstoff ausgeliefert werden, mit dem auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren gegen Corona geimpft werden können. Die EU hatte im November den Impfstoff zugelassen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung zunächst für Kinder mit Vorerkrankungen, auf individuellen Wunsch können aber auch Kinder ohne Vorerkrankungen geimpft werden.

Eltern stehen vor der Entscheidung, ob sie ihre Kinder gegen das Coronavirus impfen lassen sollen. Gesunde Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren haben ein sehr geringes Risiko, schwer an Covid-19 direkt oder an einer Folge davon zu erkranken, sagen Experten. Jedoch ist auch noch unerforscht, welche langfristigen Auswirkungen das Virus im Körper haben könnte. Außerdem wurde der Biontech-Impfstoff schon an Millionen Erwachsene und Jugendliche verimpft - und da ist er sehr sicher.

Kinderärzte in MV bereiten sich vor

Der Landes-Vorsitzende des Verbandes der Kinder- und Jugendärzte in MV, Steffen Büchner, sagte bei NDR MV Live, diese Impfung der Kinder sei ein wichtiges Instrument in der Pandemie-Bekämpfung. Der Impfstoff sei durch die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) zugelassen und sicher. Maßgeblich sei die Stiko-Empfehlung, an die man sich halten werde. Eine Impfung von Kindern sei eine individuelle Entscheidung der Eltern, die Ärzte würden umfangreiche Beratungsgespräche anbieten. "Natürlich können auch Kinder von gesunden Eltern und gesunde Kinder die Impfung erhalten, nachdem sie ein ausführliches Gespräch mit dem Kinder- und Jugendarzt geführt haben. So werde ich es in meiner Praxis handhaben."

Viele Kinderärzte im Nordosten stünden in den Startlöchern. Laut Gesundheitsministerium erhält das Land zunächst 45.000 Dosen Impfstoff. Impfungen sollen zunächst über die Kinderärzte und Kinderärztinnen stattfinden. Später soll es auch auch Sonderimpfaktionen und staatliche Impfstellen geben.

Auch norddeutsche Nachbarn sind vorbereitet

Derweil gibt es in den norddeutschen Nachbarländern schon konkretere Pläne: In Schleswig-Holstein soll es zunächst ein offenes Impfangebot geben, vom 16. Dezember an können Eltern für ihre Kinder Termine auch online buchen.Im niedersächsischen Braunschweig soll es am 18. Dezember eine Impfaktion in der Stadthalle von 9 bis 16 Uhr geben. Mindestens 1.000 Kinder könnten dann geimpft werden, so die Stadt.

