Motorradsaison in MV: Bereits drei Tote und 15 Verletzte Stand: 08.05.2023 10:42 Uhr Erst vor knapp drei Wochen ist die Motorradsaison in Mecklenburg-Vorpommern gestartet. Bis jetzt hat es bei verschiedenen Unfällen bereits drei Tote und 15 Verletzte gegeben. Die tödlichen Unfälle ereigneten sich allesamt am Wochenende.

Die Polizei im Nordosten mahnt im Zusammenhang mit mehreren schweren Motorradunfällen auch in diesem Jahr wieder zu mehr Aufmerksamkeit im Straßenverkehr. In den vergangenen drei Wochen kamen bei Biker-Unfällen im Land bereits drei Menschen ums Leben, 15 Frauen und Männer wurden schwer verletzt.

Allein am Wochenende drei Tote bei Motorradunfällen in MV

Die drei tödlichen Unfälle dieser noch jungen Motorradsaison 2023 ereigneten sich am Freitag und am Sonntag. Nördlich von Löcknitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald) prallte am Sonntag ein 22-jähriger Biker gegen einen Baum. Am Freitag geriet ein 42-Jähriger bei Jägerhof (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit dem Motorrad auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Der Biker starb, seine 32 Jahre alte Mitfahrerin wurde schwer verletzt und starb später in einer Klinik an ihren Verletzungen.

Vorfahrtsfehler und Überschätzung Ursache für viele Motorradunfälle

Mit Beginn der Biker-Saison Mitte April musste die Polizei zudem acht Motorradunfälle mit insgesamt neun Verletzten vermelden. Beim Überholen und Wiedereinscheren sind bei Martensdorf (Landkreis Vorpommern-Rügen) ein 37 und ein 63 Jahre alter Mann mit ihren Maschinen ineinander geraten und gestürzt, beide wurden schwer verletzt. Weitere Unfälle gab es in Schwerin - hier flüchtete ein 60-jähriger Motorradfahrer vor der Polizei - und in Dammerstorf (Landkreis Vorpommern-Rügen).

In Kittendorf (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) stieß ein 63 Jahre alter Motorradfahrer mit einem Reh zusammen. Zwei schwer verletzte Biker gab es außerdem bei Speck (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sowie nahe Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Zwischen Mirow und Lärz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) kam Ende April eine 23-jährige Motorradfahrerin von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und wurde schwer verletzt.

Anfang Mai wurden außerdem drei Motorradfahrer und zwei Autoinsassen bei Unfällen schwer verletzt. Bei Gülze (Landkreis Ludwigslust-Parchim) war ein 35-Jähriger mit dem Motorrad auf die falsche Straßenseite gefahren und mit einem Auto kollidiert. Der Biker und zwei Autoinsassen kamen verletzt in Kliniken. Bei Eldena stieß eine 61-jährige Bikerin mit einem Reh und nahe Lübtheen ein 20-jähriger Motorradfahrer im Wald mit einer Schranke zusammen. Bei Glewitz (Landkreis Vorpommern-Rügen) hatte eine Autofahrerin beim Abbiegen die Vorfahrt eines Motorradfahrers nicht beachtet. Beim Zusammenstoß wurde der 48-jährige Biker schwer verletzt.