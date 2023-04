Mordanklage: Vater soll zweijährigen Sohn im Jahr 2013 getötet haben Stand: 17.04.2023 14:50 Uhr Die Staatsanwaltschaft Schwerin ermittelt in einem Mordfall, der zehn Jahre zurückliegt. Ein Vater steht unter Verdacht, seinen damals zweijährigen Sohn umgebracht zu haben.

Seit 2020 verfolgen die Ermittler Hinweise auf ein Verbrechen, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Nach Erkenntnissen der Ermittler soll der Mann im Januar 2013 seinen kleinen Sohn in einem Waldstück bei Schwerin erstickt haben. Der Vater habe offenbar eine andere Lebensplanung gehabt, in die das Kind nicht hineinpasste, so die Ermittler.

Mann gab an, mit Sohn Ausland zu leben

Nach der Tat sei der Mann ins Ausland gegangen. Gegenüber den deutschen Behörden habe er angegeben, dort dauerhaft mit seinem Sohn zu leben. Vor gut zwei Jahren gab es dann Hinweise, dass das nicht stimme. Der inzwischen 50-jährige Mann, der weiter im Ausland gelebt hatte, hat sich inzwischen den deutschen Ermittlungsbehörden gestellt und die Tat eingeräumt. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft. Zur Rolle der Mutter in diesem Fall halten sich die Behörden vorerst zurück, der Fall sei sehr komplex.

