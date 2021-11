Montgomery zur Corona-Lage: "Es ist fünf nach zwölf" Stand: 18.11.2021 21:30 Uhr Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, schließt einen weiteren Lockdown in der Corona-Pandemie nicht aus. Es sei "fünf nach zwölf", sagte er bei NDR MV Live.

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, will nicht ausschließen, dass in Deutschland ein weiterer Lockdown notwendig wird, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Montgomery warf "der Politik" vor, in der Vergangenheit oft zu "feige" gewesen zu sein, wirklich harte Maßnahmen zu ergreifen. "Ich hoffe, dass, wenn wir jetzt eine neue Regierung haben, dann diese Feigheit nachlässt und man auch bereit ist, den Menschen die Wahrheit zu sagen." Montgomery begrüßte die verschärften Corona-Regeln, die von Bund und Ländern am Donnerstag auf den Weg gebracht wurden. Nun müssten sie umgesetzt werden und man müsse sehen, ob sich alle Bundesländer daran halten. Kontaktbeschränkungen, wie sie die 2G- und 3G-Regeln darstellen, seien notwendig.

Weitere Informationen Corona: In einer Woche kommt 2G-Regel in MV landesweit Bei Überschreiten bestimmter Belastungsschwellen in Kliniken sollen Maßnahmen verschärft werden. Zudem soll es eine Impfpflicht in der Pflege geben. mehr

Über Impfpflicht nachdenken

Auch über eine generelle Impfpflicht müsse nachgedacht werden, so der Chef des Weltärztebundes. Das heiße nicht, dass zur Kontrolle jemand mit der Polizei vorgeführt werde. Aber wer sich nicht impfen lasse, müsse die Konsequenzen für sein unverantwortliches Verhalten, so Montgomery, tragen. Letztlich müsse aber niemand auf Corona-Verordnungen warten, um sich zu schützen, indem er eine Maske trägt und zum Beispiel auf die Karnevalsfeier verzichtet.

Weitere Informationen Neue Corona-Regeln: Die Beschlüsse im Überblick Die Auslastung von Kliniken bestimmt künftig, ob 2G- oder 2Gplus-Regeln gelten. Ein Überblick über die Beschlüsse von Bund und Ländern sowie das neue Infektionsschutzgesetz. mehr Bundestag beschließt neues Infektionsschutzgesetz Damit werden die Corona-Maßnahmen nach Auslaufen der "Notlage" auf eine neue rechtliche Grundlage gestellt. Mehr bei tagesschau.de. extern

Service Bürgertelefone zum Coronavirus Ministerien, Behörden und Verbände in Mecklenburg-Vorpommern haben Bürgertelefone und Hotlines für Fragen zum Coronavirus geschaltet. Hier finden Sie eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | NDR MV Live | 18.11.2021 | 21:30 Uhr