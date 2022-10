Mögliche Personalie in Rostocker Rathaus sorgt für Aufsehen

Stand: 12.10.2022 17:44 Uhr

Der Rostocker Verein "Bunt statt Braun" hat einen offenen Brief an die Stadtverwaltung geschickt. In diesem kritisieren Vereinsmitglieder, dass das Gesundheitsamt angeblich einen gewaltbereiten Rechtsextremen einstellen will. Demnach soll er dort als Führungskraft anfangen.