Mit dem Auto durch die Wand: Mehrere Verkehrsunfälle im Land Stand: 13.03.2022 07:06 Uhr In der Nacht zum Sonntag sind mehrere Menschen durch Unfälle verletzt worden. Zwei von ihnen waren betrunken. Die Autofahrer waren von der Straße abgekommen.

Ein 22-jähriger Pole kam am frühen Abend auf der B 104 bei Papendorf von der Fahrbahn ab. Das Auto durchbrach mehrere Hecken, Zäune und eine massive Mauer. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, am Fahrzeug und auf den beiden betroffenen Grundstücken entstand ein Schaden von rund 40.000 Euro. Gegen 20 Uhr kam eine 43-Jährige zwischen Schönwalde und Blumenhagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Mit einem Rettungshubschrauber wurde die schwer verletzte Frau in das Klinikum Greifswald geflogen.

Auch betrunkener Fahrradfahrer verunglückte schwer

In Krien kam ein Autofahrer auf der Bauernstraße ab, er war alkoholisiert. Der PKW kam von der Straße ab und durchbrach mehrere Zäune, bevor er frontal in ein unbewohntes Wohnhaus stieß. Der 39-Jährige wurde ins Klinikum Greifswald gebracht. Am Fahrzeug und dem Wohnhaus entstand ein Schaden von insgesamt rund 70.000 Euro.

Ein 27-jähriger Mann aus Dargun kollidierte dann in der Nacht in Neubrandenburg auf dem Friedrich-Engels-Ring mit seinem Fahrzeug mit einer Straßenlaterne. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,75 Promille, den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 13.000 Euro. Ohne Auto, dafür mit rund 1,87 Promille, verunglückte am Abend ein Fahrradfahrer in Malchow. Auf einem abschüssigen Weg stürzte der Mann und wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

