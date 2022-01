Messerangriff - Verdacht des versuchten Mordes in Stralsund Stand: 31.01.2022 19:34 Uhr In Stralsund ist ein 29-Jähriger mit einem Messer angegriffen worden. Laut Polizei wird wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermittelt. Ein 24-jähriger Tatverdächtiger befindet sich demnach in einer psychiatrischen Einrichtung.

Der aus Syrien stammende Verdächtige soll nach bisherigen Erkenntnissen sein Opfer - einen 29-jährigen Deutschen - am Sonntag zwischen Hochschule und Klinikum unvermittelt von hinten mit einem Messer angegriffen haben, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Zudem soll er wenig später auch eine 53-Jährige mit dem Messer bedroht haben. Die Frau habe eine Heckenschere aus ihrer Tasche geholt und den Angreifer laut angeschrien. Daraufhin habe der Mann von ihr abgelassen, so die Polizei.

29-jähriges Opfer wieder aus Krankenhaus entlassen

Wie es weiter hieß, wurde der Angriff gegen den 29-Jährigen von einem 45-jährigen Jogger beobachtet. Dieser habe den Angreifer beherzt angeschrien, aber nicht verhindern können, dass der Angegriffene Messerverletzungen davontrug. Das 29-jährige Opfer wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt und konnte inzwischen wieder entlassen werden.

Polizei: Kein klar erkennbares Motiv

Eine Polizeistreife entdeckte den Tatverdächtigen schließlich in der Nähe der Hochschule und nahm ihn fest. Dabei sei auch ein Messer festgestellt worden. Der Verdächtige habe Widerstand geleistet, ein Drogenvortest sei positiv verlaufen. Laut Polizei ist kein Motiv für die Tat ersichtlich, jedoch liegen Hinweise auf eine psychische Erkrankung vor. Die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Anklam haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes übernommen. Gegen den Syrer wurde am Montagnachmittag Unterbringungsbefehl erlassen. Er befindet sich in einem psychiatrischen Krankenhaus in Stralsund.

