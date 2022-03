Mehrmonatige Revision: Kohlekraftwerk Rostock pausiert

Stand: 09.03.2022 05:51 Uhr

Mitten in der Debatte um die Energiesicherheit in Europa legt das einzige Kohlekraftwerk in Mecklenburg-Vorpommern eine Pause ein. Beim Rostocker Kraftwerk steht eine geplante Revision an.